Il team di Google Foto negli anni ci ha abituato a simpatiche iniziative studiate per festeggiare i momenti più importanti e l’arrivo di un nuovo anno rientra senza dubbio tra di essi.

Il servizio di gestione delle immagini del colosso di Mountain View è particolarmente apprezzato dagli utenti per i vari strumenti che mette a loro disposizione e uno di questi è stato lanciato alcuni mesi fa: stiamo parlando del nuovo editor di collage, soluzione che consente di creare delle combinazioni uniche con i propri scatti.

Come festeggiare il 2023 con l’editor di collage di Google Foto

E così, attraverso un post sul blog ufficiale, il team del colosso di Mountain View invita gli utenti a provare questo strumento per festeggiare l’arrivo del nuovo anno:

Cattura e condividi le celebrazioni del tuo nuovo anno con stili festivi nell’editor di collage di Google Foto. Il nuovo editor di collage in Google Foto ti consente di creare facilmente collage condivisibili con pochi tocchi e include design unici, come quelli che abbiamo recentemente annunciato, realizzati dal duo visivo australiano DABSMYLA e dal famoso acquerellista Yao Cheng Design.

Ebbene, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha iniziato a implementare nell’editor di collage di Google Foto gli stili a tema di Capodanno di questi talentuosi artisti, in modo che tutti possano sfruttarli per rendere più belli i propri ricordi.

Ma Google ha deciso di pensare anche a coloro che celebrano il Capodanno Lunare, per i quali c’è uno stile speciale di Yao Cheng in arrivo il prossimo anno.

Per il colosso di Mountain View non avete più scuse: per creare dei collage festivi per salutare il nuovo anno con stile saranno sufficienti pochi tocchi e i propri ricordi verranno avvolti in un’atmosfera festosa.

Potete scaricare l’app di Google Foto per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: