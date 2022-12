Quando si guarda alla fascia alta degli smartphone, i nomi più interessanti sono in genere i soliti, quelli che negli ultimi anni hanno caratterizzato questo mercato e che nel bene o nel male detengono le quote di vendita maggiori. Nel 2022 sono state poche le sorprese ma indubbiamente si è fatta notare HONOR che, essendosi staccata da Huawei ormai oltre 2 anni fa, cerca la strada della ribalta e lo sta facendo con una line-up prodotti concisa ma accattivante.

La punta di diamante è HONOR Magic4 Pro, uno smartphone top di gamma con un prezzo importante ma con tutte le carte in regola per dire la sua e anzi, in alcuni ambiti anche qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Adesso che si trova in offerta a ben 240 euro in meno può essere interessante valutarlo come prossimo smartphone. Vediamo in breve cosa ha da offrire e come acquistarlo al prezzo più basso.

HONOR Magic4 Pro in offerta di ben 240 euro

HONOR Magic4 Pro 5G si contraddistingue sul mercato per diversi motivi, dal design iconico (soprattutto sul comparto fotografico) allo sblocco del volto sicuro 3D, caratteristica ormai più unica che rara sul mondo Android, in aggiunta al sensore di impronte sotto al display. Si tratta dello smartphone che più di tutti cerca di mettere i bastoni fra le ruote a Samsung Galaxy S22 Ultra in ambito imaging grazie al suo sensore da 3,5x di zoom ottico che può arrivare in digitale fino a 100x, e altri due sensori da 50 megapixel rispettivamente standard e ultra grandangolare.

Scontato quasi dire poi quanto sia completo sugli altri ambiti: dal display che offre un pannello OLED molto ampio da 6,81” a 120Hz, alla memoria interna con ben 256 GB di spazio di archiviazione alla certificazione contro acqua e polvere IP68, senza dimenticare la batteria da 4600 mAh con ricarica cablata e wireless a 100W.

HONOR Magic4 Pro è in vendita al prezzo di listino di 999,9 Euro ma con l’offerta natalizia e il coupon sconto AHONOR da inserire a carrello potete portarvelo a casa a 759,9 euro, un prezzo decisamente interessante. Se vi ha conquistato non vi resta che recarvi sul sito ufficiale dove è disponibile in tutte le colorazioni:

HONOR Magic4 Pro 5G 8 GB + 256 GB a 759,9 euro

