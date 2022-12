Dopo aver smentito le voci secondo cui il dentifricio avrebbe riparato i display incrinati o graffiati degli smartphone, Xiaomi ha da poco sfatato il mito dell’utilizzo dello smartphone mentre infuria un temporale.

Per dimostrare che si tratta solo di una credenza popolare, il colosso tecnologico cinese ha pubblicato un esperimento tramite un video Shorts su YouTube.

Xiaomi sfata il mito dell’uso dello smartphone durante un temporale

Xiaomi ha utilizzato una bobina di Nicholas Tesla per simulare dei fulmini nel mezzo dei quali ha collocato quello che sembra essere uno smartphone Xiaomi 12S.

Il video mostra che nonostante le scariche elettriche colpiscano il dispositivo in funzione, non si verificano malfunzionamenti o variazioni delle prestazioni.

La società ha anche effettuato una telefonata per verificare se l’elettricità influisce sulla qualità delle chiamate utilizzando lo stesso dispositivo e anche in questo caso non ci sono stati problemi.

A seguito di questi esperimenti Xiaomi ha affermato che i temporali non influiscono sull’utilizzo degli smartphone, aggiungendo che la credenza popolare probabilmente deriva dal fatto che in passato si sono verificati casi estremamente rari di persone colpite da un fulmine durante l’utilizzo del telefono cablato durante un temporale.

La società ha recentemente presentato gli smartphone di punta Xiaomi 13 e 13 Pro che approderanno nei mercati internazionali a breve.

