Prende il via un week end di sconti su Samsung Shop con protagonisti assoluti gli smartphone Galaxy. Fino a domenica 18 dicembre, infatti, grazie ad uno speciale codice sconto, sarà possibile acquistare un nuovo smartphone della gamma Samsung a prezzo ridotto. Tra i modelli compatibili con la promozione troviamo i Samsung Galaxy S22 Plus e S22 Ultra, i Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 ed anche il mid-range Galaxy A53. Ecco i dettagli della promozione lanciata oggi da Samsung:

Smartphone Galaxy in offerta sul Samsung Shop per questo week end: ecco i modelli in sconto

La nuova promozione lanciata dal Samsung Shop è l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone Galaxy a prezzo ridotto e in tempo per Natale. La promozione è davvero semplicissima: fino al prossimo 18 di dicembre, infatti, è possibile utilizzare il codice sconto GALAXYXMAS (da inserire nell’apposita sezione del carrello in fase di check-out) per ottenere uno sconto extra sul prezzo finale dello smartphone.

Il codice è unico ma lo sconto può essere di due tipi. Per alcuni modelli, infatti, è previsto uno sconto fisso di 100 euro. Per altri, invece, l’inserimento di questo codice sconto si traduce in uno sconto del 25% sul prezzo d’acquisto dello smartphone. che potrà essere ridotto fino a ben 500 euro. Di seguito vi riportiamo l’elenco completo degli smartphone compatibili con questo codice sconto:

sconto di 100 euro per: Galaxy S22 Ultra 128 GB, Galaxy S22 Plus 128 GB, Galaxy Z Fold 4 256 GB, Galaxy Z Flip 4 128 GB e Galaxy A53 128 GB

per: Galaxy S22 Ultra 128 GB, Galaxy S22 Plus 128 GB, Galaxy Z Fold 4 256 GB, Galaxy Z Flip 4 128 GB e Galaxy A53 128 GB sconto del 25% rispetto al prezzo di listino per: Galaxy S22 Ultra 256/512GB, Galaxy S22 Plus 256 GB, Galaxy Z Fold 4 512 GB, Galaxy Z Flip 4 256/512 GB e Galaxy A53 256 GB

Per sfruttare la promozione vi basta copiare il codice sconto GALAXYXMAS e accedere direttamente al Samsung Shop per acquistare il modello desiderato a prezzo ridotto. Qui di seguito vi lasciamo i link per le pagine dei prodotti attualmente proposti in promozione e compatibili con il codice sconto valido fino al 18 di dicembre. Ricordiamo che per applicare lo sconto dovete prima premere su Continua e poi, una volta nel carrello, applicare il codice nel campo “Codice promozionale” come mostrato nell’esempio dell’immagine qui di sotto in cui si vede lo sconto di 499,75 euro applicato al Galaxy Z Fold 4 512 GB.

Ecco, quindi, gli smartphone Galaxy in sconto fino al 18 di dicembre con il coupon GALAXYXMAS:

Ricordiamo che per tutti i prodotti disponibili sul Samsung Shop c’è la possibilità di beneficiare della consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile optare, oltre che per il normale pagamento in un’unica soluzione, anche per un finanziamento in 24 mesi senza interessi oppure per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna.

Per scoprire tutte le offerte attualmente in corso sul Samsung Shop e su tutta la gamma di prodotti Samsung (non ci sono solo gli smartphone in sconto infatti) potete fare riferimento al link qui di sotto:

