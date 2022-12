Proton Drive un’app per l’archiviazione sul cloud creata dagli sviluppatori di Proton Mail e altri servizi con un occhio di riguardo nei confronti della sicurezza e della privacy.

Proton Drive offre uno spazio di archiviazione dotato di crittografia end-to-end nel quale è possibile archiviare file, foto e video con la sicurezza che nessun soggetto non autorizzato potrà accedere ai propri dati.

L’app offre la possibilità di condividere un link sicuro, ai propri file o al proprio archivio fotografico, anche con chi non dispone di un account Proton, inoltre consente di selezionare file o cartelle e accedervi offline, organizzare i file nell’app in modo facile e sicuro e di proteggere il proprio account con un codice PIN.

Proton Drive permette inoltre di tutelare la privacy dei propri file e cartelle controllando chi vi accede, in più è facile da usare, poiché l’archiviazione dei file è rapida e intuitiva.

Proton Drive offre un servizio di archiviazione sul Cloud in Svizzera

Proton Drive ha sede in Svizzera, il paese dalla legislazione più severa al mondo in materia di privacy che in questo caso è garantita da una crittografia automatica e continuativa e dal fatto che nemmeno Proton è in grado di decifrarla.

Inoltre Proton Drive utilizza software open source, quindi il codice può essere esaminato da chiunque, compresi i professionisti della sicurezza.

L’app mette a disposizione uno spazio di archiviazione gratuito di 1 GB senza pubblicità, senza raccolta di dati e senza vincoli, con la possibilità di abbonarsi ai piani con più spazio per l’archiviazione.

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

