Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di Widget At a Glance, funzionalità studiata per consentire agli utenti di gestire alcune importanti attività direttamente dalla schermata principale dello smartphone.

La gestione dei timer su Nest Hub e sugli altri altoparlanti con Google Assistant non si è mai caratterizzata per la flessibilità ma per i possessori di uno dei modelli della serie Google Pixel è in arrivo una nuova funzionalità: ci riferiamo alla possibilità di sfruttare il widget At a Glance per controllare i timer da questi dispositivi smart home.

Una nuova funzione per Widget At a Glance

Ricordiamo che At a Glance mostra agli utenti informazioni su tutta una serie di funzionalità, come le attività visualizzate da Nest Doorbell, lo stato della torcia, gli avvisi di terremoti, i dettagli relativi al tragitto giornaliero, le previsioni meteo e i timer nell’applicazione Google Orologio.

Ebbene, pare che il team di Google abbia iniziato ad implementare il supporto per i timer di altri dispositivi, come ad esempio Nest Hub.

Al momento non è chiaro quanto diffusa sia l’implementazione di questa nuova funzionalità, che dovrebbe essere limitata solo a una ristretta cerchia di utenti ma è probabile che nel giro di qualche settimana possa essere messa a disposizione di tutti.

Gli utenti per i quali è già stata abilitata la funzionalità visualizzano nel menu delle impostazioni, all’interno della sezione Altro, una nuova etichetta “Cross Device Timer”.

Quando il timer si spegne, c’è anche una notifica di Google Assistant che consente all’utente di interrompere il timer su quel dispositivo o di estenderlo di un minuto.

Da notare che tale funzionalità si attiva sullo smartphone pochi secondi dopo che viene impostato un timer su un altro dispositivo e che supporta soltanto i timer e non le sveglie.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View per scoprire quando tale novità sarà disponibile a livello globale.