Tra le tante novità introdotte nei giorni scorsi con il nuovo feature drop per Android 13, Google ha lanciato una nuova modalità di lettura, attivabile in qualsiasi momento per rendere decisamente più semplice e comoda la lettura dei contenuti presenti sullo schermo.

La modalità richiede il download di un’applicazione separata (a fine articolo trovate il link per scaricarla dal Play Store) e permette di creare un ambiente idoneo alla lettura dei contenuti, senza distrazione alcuna, ma anche di utilizzare il motore di sintesi vocale per far leggere il testo al nostro smartphone, una funzione molto comoda in parecchie situazioni.

Una nuova modalità di lettura

Una volta installata la nuova applicazione sarà possibile attivare, nelle impostazioni relative all’accessibilità, il pulsante galleggiante che permetterà di attivare in qualsiasi momento la modalità di lettura, con la possibilità di posizionarlo a piacimento lungo i bordi dello schermo.

Al primo avvio compare una breve introduzione che illustra le opzioni a disposizione dell’utente. Nella modalità di Visualizzazione è possibile regolare le dimensioni del carattere, scegliere il tipo di carattere, la spaziatura delle righe ma anche la combinazione di colori più adatta al momento, con una opzione che permette di utilizzare il tema chiaro o scuro a seconda delle impostazioni di sistema.

La modalità Audio invece consente di scegliere tra quattro diverse voci, almeno per quanto riguarda la lingua italiana, e di regolare la velocità di lettura, che può arrivare fino al triplo rispetto a quella normale. L’applicazione Modalità di Lettura può essere scaricata, come dicevamo in apertura, direttamente dal Play Store e al momento offre il meglio di sé in inglese, spagnolo, italiano e francese, anche se sono supportate numerose altre lingue.

Non vi resta che utilizzare il badge sottostante per scaricare l’app dal Play Store e sperimentare una modalità di lettura priva di distrazioni e sicuramente più appagante.