Dopo una settimana di inattività per rispetto vista la scomparsa di un ex leader cinese, da ieri Xiaomi ha ricominciato a pubblicare contenuti sul proprio account del social network cinese Weibo, informandoci che, i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro saranno presentati il prossimo 11 dicembre (assieme ad altre novità).

Il produttore cinese, però, è andato oltre, svelando i teaser di entrambi gli smartphone che ormai non hanno praticamente più segreti, nemmeno per quanto concerne il design che così è stato, di fatto, ufficializzato. Inoltre, Xiaomi ha condiviso un video che spiega come funziona la Nano Skin Technology, una novità che verrà impiegata, per la prima volta, su questi due smartphone.

Xiaomi 13 e 13 Pro messi a nudo nei teaser ufficiali

Inizialmente atteso per l’1 dicembre e in un primo momento posticipato a data da destinarsi, il lancio dei nuovi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro è stato rimesso in programma per il prossimo 11 dicembre dalla stessa Xiaomi che mostra una certa fretta nel volere svelare al mondo la nuova generazione di top gamma, al punto di riempire il proprio feed nel social network cinese Weibo con alcuni post teaser riguardanti proprio i due smartphone.

Il produttore cinese ha messo in mostra gli smartphone da tutte le angolazioni, andando a confermare ciò che era trapelato in precedenza: i due smartphone avranno un design molto simile e al contempo abbastanza diverso tra loro e, per certi concetti, sembrano prendere ispirazione dal filone di design squadrato re-introdotto da Apple sulla gamma iPhone a partire dagli iPhone 12 del 2020.

Xiaomi 13 Pro sarà il più grande dei due e ci viene mostrato in una colorazione grigio verde (che dovrebbe chiamarsi Wilderness Green). Lo smartphone presenta bordi laterali curvi sia frontalmente che posteriormente, mentre superiormente e inferiormente il bordo è piatto. Se per il frame Xiaomi ha scelto l’alluminio, anteriormente e posteriormente troviamo il vetro (Gorilla Glass Victus). L’ampio display che domina la parte frontale è interrotto da un piccolo foro, circolare e centrato, che ospiterà la fotocamera frontale.

Passando al posteriore, collocata in alto a sinistra è visibile l’isola che ospita il comparto fotografico, triplo e co-ingegnerizzato con Leica, quadrata e dalle dimensioni davvero importanti ma che sembra raccordarsi in modo gentile alla scocca: a sporgere dalla scocca, però, non sono i singoli sensori, bensì tutto il blocco.

Xiaomi 13 invece, rinuncia ai bordi curvi e, al netto del comparto fotografico che riprende quello del fratello maggiore (pur con l’isola che occupa una porzione della scocca decisamente inferiore), ricorda in maniera ancora più marcata un iPhone 13 nell’alternanza tra superfici piatte e curve di raccordo (specie in questa colorazione azzurrina, poi).

Al pari del fratello maggiore, sul bordo destro troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione; sul bordo superiore sono presenti alcuni fori che potrebbero essere dedicati a microfoni, altoparlanti e alla porta a infrarossi; sul bordo inferiore troviamo la porta USB-C, lo speaker principale, il microfono e il carrellino della SIM; il bordo sinistro è pulito.

I punti di contatto tra i due smartphone, come trapelato in precedenza, si possono ritrovare anche tra le specifiche tecniche: entrambi saranno spinti dal recentissimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, offriranno un display AMOLED, un comparto connettività completissimo, la ricarica rapida (anche wireless) e debutteranno con a bordo la MIUI 14 basata su Android 13.

In un’altra immagine, che potete vedere più avanti nell’articolo, il produttore cinese ha voluto mostrare lo Xiaomi 13 Pro con tutti gli accessori coordinati nella stessa colorazione: con lo smartphone sono presenti una cover, lo Xiaomi Watch S2 e le cuffie Xiaomi Buds 4 TWS.

La serie sfrutterà la nuova Nano Skin Technology

In un altro post, sempre su Weibo, Xiaomi ha poi condiviso un video teaser, visionabile poco più avanti, che mette in mostra una tecnologia chiamata Nano Skin che debutterà proprio con gli smartphone della serie Xiaomi 13.

Si tratta di un nuovo materiale che il produttore sfrutterà sul pannello posteriore dei prossimi top gamma e che rende i dispositivi più facili da pulire, grazie ad una migliore resistenza alla polvere. Per esaltarne le potenzialità, i due smartphone sono stati ricoperti da varie tipologie di vernici e colori, inclusa una vernice spray; per pulirli, è sufficiente un tovagliolo di carta. Insomma, Xiaomi sembra avere unito estetica e funzionalità nella realizzazione dei propri top gamma per la prima parte del 2023.

Probabile scheda tecnica dello Xiaomi 13

Mettendo insieme tutto ciò che sappiamo finora sul suo conto, ecco quella che dovrebbe essere la scheda tecnica dello Xiaomi 13.

Display: AMOLED E6 da 6,36” FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) con refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco: 1100 nit HDR10+ e Dolby Vision Protezione: Corning Gorilla Glass Victus

da (1080 x 2400 pixel, 20:9) con SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5x)

o (LPDDR5x) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1), 256 o 512 GB (UFS 4.0), non espandibile

(UFS 3.1), o (UFS 4.0), non espandibile Fotocamera posteriore tripla co-ingegnerizzata con Leica : Sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore tele da 10 MP

co-ingegnerizzata con : Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP

Audio: stereo (doppio speaker), messo a punto da Harman Kardon

(doppio speaker), messo a punto da Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Reti mobili: Dual SIM , 5G /4G/3G/2G

, /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax) o 6E , Bluetooth 5.2 , NFC , IR , GPS , USB Type-C

(802.11 ax) o , , , , , Batteria: unità da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W , wireless a 50 W e wireless inversa a 10 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a , wireless a e wireless inversa a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Probabile scheda tecnica dello Xiaomi 13 Pro

Stesso discorso per il fratello maggiore Xiaomi 13 Pro, la cui scheda tecnica definitiva non dovrebbe differire di molto da quella di seguito.

Display: LTPO AMOLED da 6,73” QHD+ (1440 x 3200 pixel, 20:9) con refresh rate variabile fino a 120 Hz Luminosità di picco: 1500 nit HDR10+ e Dolby Vision Protezione: Corning Gorilla Glass Victus

da (1440 x 3200 pixel, 20:9) con SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5x)

o (LPDDR5x) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1), 256 o 512 GB (UFS 4.0), non espandibile

(UFS 3.1), o (UFS 4.0), non espandibile Fotocamera posteriore tripla co-ingegnerizzata con Leica : Sensore principale da 50 MP con Dual Pixel PDAF, AF Laser e OIS Sensore ultra-grandangolare da 50 MP Sensore tele da 50 MP (zoom ottico 2x )

co-ingegnerizzata con : Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP

Audio: stereo (quattro speaker), messo a punto da Harman Kardon

(quattro speaker), messo a punto da Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Reti mobili: Dual SIM , 5G /4G/3G/2G

, /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax) o 6E , Bluetooth 5.2 , NFC , IR , GPS , USB Type-C

(802.11 ax) o , , , , , Batteria: unità da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W , wireless a 50 W e wireless inversa a 10 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a , wireless a e wireless inversa a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Ecco tutto ciò che Xiaomi presenterà il prossimo 11 dicembre

Per conoscere i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro, dunque, basterà attendere il prossimo 11 dicembre 2022, giorno in cui Xiaomi li presenterà sul mercato cinese: solo a quel punto verremo a conoscenza delle specifiche tecniche ufficiali dei due smartphone che, con molta probabilità, arriveranno dalle nostre parti tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2023.

Oltre alla nuova generazione di top gamma, il produttore cinese presenterà sul mercato di casa la nuova MIUI 14 basata su Android 13, ma anche il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S2, le cuffie true wireless Xiaomi Buds 4 TWS e il mini PC Xiaomi Mini Host.

