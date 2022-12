Il lancio della serie Xiaomi 13 originariamente previsto per il 1° dicembre in Cina è stato ufficialmente posticipato per lutto nazionale. Ora Xiaomi ha annunciato la nuova data di lancio degli imminenti smartphone.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro verranno presentati l’11 dicembre

La società ha confermato la serie Xiaomi 13 verrà lanciata l’11 dicembre, ma ha precedentemente confermato che la formazione sarà composta da Xiaomi 13 e 13 Pro, quindi non lancerà un successore di Xiaomi 12X, il primo tentativo dell’azienda di entrare nel segmento degli smartphone di punta compatti.

Finora Xiaomi ha confermato che gli smartphone della serie Xiaomi 13 saranno basati sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e che Xiaomi 13 Pro utilizzerà il sensore Sony IMX989 da 1 pollice che abbiamo visto in precedenza su Xiaomi 12S Ultra.

Secondo le immagini promozionali ufficiali e le fughe di notizie Xiaomi 13 presenterà un display piatto e un design a bordo piatto, mentre Xiaomi 13 Pro sfoggerà un display curvo.

Xiaomi ha anche rivelato che i prossimi smartphone di punta adotteranno RAM LPDDR5X e memoria di archiviazione UFS 4.0.

Altre specifiche confermate dall’azienda riguardano la presenza di un teleobiettivo da 75 mm con apertura f/2.0 e tecnologia di imaging Leica e la classificazione IP68.

Le indiscrezioni suggeriscono la presenza di un display AMOLED a 120 Hz con luminosità di picco di 1900 nit. Xiaomi 13 sarebbe alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W, mentre Xiaomi 13 Pro sarebbe alimentato da una batteria da 4820 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W.

Possiamo aspettarci che Xiaomi includa la ricarica wireless da 50 W e il supporto per la ricarica wireless inversa da 10 W su entrambi i modelli.

Possibili prezzi di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro

In base ai prezzi di lancio di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, possiamo aspettarci che Xiaomi 13 partirà da un prezzo corrispondente inferiore a 550 euro circa e Xiaomi 13 Pro dovrebbe partire da un prezzo inferiore a 690 euro.

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi, la classifica di Dicembre 2022