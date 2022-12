Motorola ha da poco presentato un nuovo smartphone della propria sempreverde famiglia Moto G, quella con cui la casa alata propone dispositivi Android di fascia media e bassa: il nuovo arrivato si chiama Moto G Play 2023.

Si tratta di un budget phone che, come suggerisce il nome, funge da antifona per il 2023, andando a rinnovare il predecessore Moto G Play 2021 rispetto al quale cambia radicalmente, tanto dentro (a partire dal SoC) quanto fuori.

Motorola Moto G Play 2023 è ufficiale: ecco cosa ha da offrire

Come anticipato in apertura, Motorola ha presentato ufficialmente il nuovo smartphone economico Moto G Play 2023, successore del Moto G Play 2021.

Rispetto al predecessore, il primo grande cambiamento si nota esteticamente: il design è stato aggiornato e ora è in linea con quello delle ultime tendenze lato smartphone, presentando un corpo unibody realizzato in plastica; anteriormente, trova spazio un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ che mantiene un mento decisamente pronunciato ma guadagna il refresh rate a 90 Hz e perde il notch a goccia per far posto ad un più attuale foro circolare centrato, che ospita la fotocamera anteriore da 5 megapixel. È presente un LED di notifica.

A proposito di fotocamere, Moto G Play 2023 offre posteriormente un comparto fotografico triplo, composto da un sensore principale da 16 megapixel (contro i 13 megapixel della controparte 2021) e da due sensori accessori da 2 megapixel, uno per le macro e uno per gli effetti della profondità di campo.

L’isola che ospita il comparto fotografico, poi, è stata totalmente ridisegnata rispetto al predecessore, ed è in linea con altri smartphone della gamma Moto G, presentandosi come una placca verticale all’interno della quale i tre sensori sono posti verticalmente “a semaforo”.

Sempre al posteriore troviamo il lettore delle impronte digitali posto, quasi come prassi di Motorola per i propri smartphone di fascia bassa, all’interno dell’iconico logo della casa alata.

Motorola Moto G Play 2023 è, inoltre, resistente ad acqua e polvere, caratteristica testimoniata dalla certificazione IP52 e offre un comparto connettività che bada al sodo, a partire dalla presenza di una porta USB Type-C e del (sempre più anacronistico ma gradito) jack audio da 3,5 mm.

Lo smartphone non offre il supporto alle reti 5G ma supporta comunque le reti 4G LTE su una singola Nano-SIM (il carrellino ospita una SIM e una microSD); per il resto, troviamo Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 e GPS. Purtroppo manca l’NFC per i pagamenti.

A differenza del predecessore, Moto G Play 2023 abbandona il SoC Qualcomm (Snapdragon 460 per la precisione) in favore di una soluzione MediaTek, l’Helio G37, alla quale affianca 3 GB di memoria RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, fortunatamente espandibili tramite scheda microSD (fino a 512 GB). Il sistema operativo su cui gira questo smartphone è Android 12 con un’esperienza molto simile a quella di Android stock.

In ultimo, Moto G Play 2023 offre una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica cablata a 10 W, specifiche invariate rispetto al modello 2021: di certo, specie considerando le mode attuali, non è una velocità di ricarica che fa urlare al miracolo; poco male, perché Motorola promette fino a 3 giorni di autonomia con una singola ricarica.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Motorola Moto G Play 2023.

Dimensioni: 167,2 x 76,5 x 9,4 mm

x x Peso: 203 grammi

Display: IPS LCD da 6,5” HD+ (720 x 1600 pixel, in 20:9) con refresh rate a 90 Hz

da (720 x 1600 pixel, in 20:9) con SoC: MediaTek Helio G37 (12 nm) con CPU octa-core e GPU PowerVR GE8320

(12 nm) con CPU e GPU Memoria RAM: 3 GB

Spazio di archiviazione: 32 GB (eMMC 5.1), espandibile tramite scheda microSD (slot dedicato)

(eMMC 5.1), espandibile tramite scheda microSD (slot dedicato) Fotocamera posteriore tripla con flash LED: Sensore principale da 16 MP con PDAF Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore da 5 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: mono , jack audio da 3,5 mm

, jack audio da 3,5 mm Lettore delle impronte digitali: posto sul retro

Reti mobili: Single SIM (Nano-SIM), 4G /3G/2G

(Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 , GPS , USB Type-C

(802.11 ac), , , Certificazione: IP52 (resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua)

(resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 10 W

con supporto alla ricarica a Sistema operativo: Android 12

Galleria immagini del prodotto

Prezzo e disponibilità del Moto G Play 2023

Nonostante la presentazione ufficiale sia avvenuta oggi, Motorola Moto G Play 2023 sarà ufficialmente in vendita sul mercato statunitense a partire dal prossimo 12 gennaio, tramite le catene Best Buy e Amazon, nonché tramite il sito web ufficiale della casa alata.

Lo smartphone arriverà al prezzo di 169,99 dollari (circa 161 euro al cambio attuale) nella sola colorazione blu chiamata Deep Indigo e in un’unica configurazione di memorie che offre 3 GB di RAM e 32 GB (espandibili) di spazio di archiviazione.

Al momento, non vi sono informazioni circa l’eventuale commercializzazione del Moto G Play 2023 su altri mercati all’infuori di quello statunitense ma potrebbero esserci novità all’inizio del prossimo anno.

