La nuova settimana si apre con alcuni nuovi aggiornamenti per gli smartphone Samsung. Mentre Galaxy A53 5G riceve patch di sicurezza più recenti, la distribuzione di Android 13 e One UI 5 raggiunge nuovi modelli: stavolta tocca a Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A32 e Samsung Galaxy A13 5G. Vediamo le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A32 e Galaxy A13 5G

La nuova One UI arriva su Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A32 e Samsung Galaxy A13 5G. I tre smartphone stanno ricevendo in queste ore l’aggiornamento ad Android 13 e One UI 5 insieme a patch di sicurezza più recenti. Samsung Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B) sta ricevendo il firmware G781BXXU4GVK6 in diversi Paesi europei con le patch di sicurezza di novembre 2022, mentre Galaxy A32 (SM-A325F) sta accogliendo la versione A325FXXU2CVK3 insieme alle patch di sicurezza di ottobre 2022. Galaxy A13 5G (SM-A136B) si sta aggiornando con il firmware A136BXXU2BVK3 alla One UI Core 5, una versione un po’ alleggerita della release dedicata agli smartphone di fascia più bassa, insieme alle patch di sicurezza di novembre 2022.

Le novità sono sostanzialmente le stesse per tutti e tre gli smartphone, anche se Galaxy A13 5G potrebbe perdere qualcosina per strada visto l’uso della versione Core della One UI. Tra i cambiamenti, oltre a un generale rinnovamento del sistema, possiamo citare nuove possibilità di personalizzazione (temi dinamici con tavolozze dei colori più complete, icone più ampie), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio (per la schermata di blocco e non solo), nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso (split screen), nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera (filigrane e non solo) e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo (con possibilità di rispondere rapidamente con un SMS quando siamo occupati) e non solo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G ha già ricevuto le scorse settimane l’aggiornamento ad Android 13, e oggi accoglie le patch di sicurezza di novembre 2022. Il nuovo update, con firmware A536BXXU4BVKB, richiede un download di circa 440 MB e porta le più recenti correzioni insieme alla modalità Manutenzione: si tratta di una modalità pensata per proteggere la privacy mentre lo smartphone viene utilizzato da altri, ad esempio per l’invio in riparazione. Dopo averla attivata, chi maneggia il dispositivo non può accedere ai dati personali, come immagini, messaggi e account. La distribuzione dovrebbe aver raggiunto molti Paesi europei, tra cui l’Italia.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A32 e Galaxy A13 5G

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto tutti gli smartphone sparsi per il mondo. Per provare a cercare l’ultimo update via OTA sul vostro Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A32 o Galaxy A13 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, vi consigliamo di riprovare dopo qualche ora o al massimo giorno. Siete riusciti ad aggiornare il vostro smartphone?

Potrebbe interessarti: Samsung One UI 5.1 in arrivo, ecco quando aspettarsela e su quali dispositivi