Il Black Friday e il Cyber Monday 2022 sono ufficialmente conclusi: il periodo di sconti è durato anche più del solito quest’anno, con offerte già a partire dai giorni e addirittura dalle settimane precedenti al venerdì nero, che nel 2022 è caduto il 25 novembre. Questo non significa che dovremo attendere il prossimo anno per approfittare di interessanti offerte sugli smartphone Android (e non solo): qualche negozio online ha ancora a disposizione alcune offerte come colpo di coda del Black Friday, come MediaWorld, Unieuro, il sito ufficiale HONOR e eBay. In certi casi risultano ancora attive le proposte dello scorso weekend: andiamo insieme a scoprire i migliori sconti ancora attivi, potrebbero sorprendervi.

Il vero gran finale di MediaWorld: le ultime offerte del Black Friday 2022

Partiamo da MediaWorld, che vede concludersi solo oggi l’iniziativa del Black Friday 2022 con “Il vero vero vero ma davvero vero Gran Finale“. Le offerte a disposizione sul sito e nei negozi sparsi per l’Italia sono valide fino alle 23:59 di oggi, 29 novembre, e sono piuttosto numerose. Non tutte potranno risultare appetibili, ma vale la pena dare un’occhiata alla selezione di offerte qui in basso, che riguardano gli smartphone Android:

Non sarà uno smartphone, ma merita uno sguardo anche Amazon Echo Dot, che viene proposto da MediaWorld a 17,99 euro con spedizione gratuita o ritiro in negozio (sempre gratuito). Per consultare tutte le offerte MediaWorld ancora attive fino alla mezzanotte, potete seguire il link qui di seguito.

Il Cyber Monday di Unieuro prosegue, ma solo per poche ore: ecco gli sconti last minute

Proseguono le offerte anche sul sito Unieuro, che ieri ha proposto gli sconti del Cyber Monday, attivi fino al 30 novembre 2022. In questo caso i ribassi sono disponibili solo sullo shop online della catena (come da tradizione per il Cyber Monday). Le offerte dei “Cyber days” toccano diversi modelli di smartphone Android, tra i quali possiamo citare:

Per scoprire tutti gli sconti ancora attivi sul sito Unieuro potete seguire il link qui in basso.

Le offerte HONOR sono agli sgoccioli

Lo shop online ufficiale di HONOR, HiHonor, mette a disposizione diverse offerte anche oggi e domani. Gli sconti del Black Friday del produttore cinese sono disponibili fino al 30 novembre 2022, salvo esaurimento scorte. Nel momento in cui stiamo scrivendo, potete acquistare i seguenti smartphone Android in promozione:

Le proposte HONOR riguardano anche altri prodotti del suo ecosistema, come smartwatch, cuffie wireless e notebook. Sul sito ci sono HONOR GS 3 da 169,90 euro, HONOR MagicWatch 2 da 119,90 euro, HONOR Earbuds 2 Lite a 69,90 euro, HONOR Magicbook 16 a 699,90 euro, HONOR Magicbook 14 a 499,90 euro e non solo. Per scoprire tutte le proposte ancora a disposizione potete seguire il link qui sotto.

I Cyber edays di eBay sono ancora disponibili: ecco le migliori offerte

Chiudiamo con le offerte dei Cyber edays di eBay, che includono ancora diversi modelli di smartphone Android in sconto. Tra le proposte più interessanti, che potrebbero andare esaurite da un momento all’altro, possiamo citare:

Le offerte eBay toccano naturalmente molti altri prodotti tech: potete trovare tutti quelli ancora disponibili seguendo il link qui in basso.

Queste dunque le offerte ancora disponibili come “colpo di coda” di questo Black Friday 2022. Nel caso non siate riusciti a trovare la proposta che fa per voi, non disperate, perché nelle prossime settimane saranno lanciate diverse promozioni natalizie. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sugli sconti migliori, anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

