Amazon Echo Dot è un piccolo concentrato di tecnologia e probabilmente il più venduto smart speaker della gamma Echo. Compatto ed elegante, non è da meno rispetto ai fratelli più grandi e oggi questo dispositivo è in offerta con uno sconto considerevole presso il negozio online di una delle maggiori catene di elettronica presenti in Italia.

Amazon Echo Dot è in offerta da MediaWorld a soli 17,99 euro

Amazon Echo Dot di terza generazione è attualmente in offerta da MediaWorld al prezzo di 17,99 euro, anziché 49,99 euro, quindi può essere acquistato online con il 64% di sconto su una delle principali catene di elettronica di consumo che operano in Italia con consegna a domicilio gratuita.

Di base Echo Dot di terza generazione è uno speaker Wi-Fi e Bluetooth con un rivestimento in tessuto che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli e permette di ascoltare la musica con un audio ricco e potente e di controllare la riproduzione utilizzando la propria voce, inoltre può essere associato a un altro Echo Dot (3ª generazione) per ottenere un potente audio stereo.

L’altoparlante intelligente offre la possibilità di chiedere ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggere le ultime notizie, fornire le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi della casa intelligente, chiamare e inviare messaggi senza dover usare le mani a chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype.

Se ritenete che Amazon Echo Dot faccia al caso vostro potete approfittare dell’offerta MediaWorld utilizzando il link sottostante dove potete controllare tutti i dettagli della promozione e acquistare il prodotto prima che le scorte si esauriscano.

La pagina include anche degli interessanti abbinamenti offerti a prezzi scontati, come ad esempio Echo Dot con il termostato intelligente Netatmo a 123,98 euro, anziché 229,98 euro, oppure Echo Dot con la videocamera di sorveglianza Amazon Blink Outdoor a 197,98 euro anziché 229,98 euro.

Acquista Amazon Echo Dot a 17,99 euro da MediaWorld