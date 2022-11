Il Cyber Monday è arrivato anche in casa OPPO ed è l’ultima occasione di questo periodo di promozioni per accaparrarsi uno dei prodotti in offerta. Gli sconti dell’iniziativa della casa cinese sono disponibili su OPPO Store e su Amazon, ma solo fino alle 12:00 di domani, 29 novembre 2022: andiamo a scoprire le proposte più interessanti.

Le offerte OPPO del Cyber Monday tra smartphone, tablet e wearable

In occasione del Cyber Monday, OPPO dà il via a 24 ore di offerte sul suo ecosistema, che include smartphone, tablet Android e wearable. Prima di andare a scoprire gli sconti sui singoli prodotti, vale la pena citare la OPPO Band Style in omaggio: tutti gli utenti che acquisteranno uno smartphone OPPO tra i modelli selezionati sullo store ufficiale, riceveranno un regalo la smartband (maggiori dettagli sul sito).

Chi è interessato a uno smartphone Android di OPPO può optare per il flagship OPPO Find X5 Pro, proposto in sconto a 949,99 euro anziché 1299,99 euro, ma ci sono anche i “fratelli” minori OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Lite a rispettivamente 549,99 e 349,99 euro (anziché 999,99 e 499,99 euro). In alternativa sono disponibili in promozione alcuni rappresentanti della gamma Reno, composta quest’anno da Reno8 Pro e Reno8: i prezzi sono di rispettivamente 729 e 499,99 euro (anziché 799 e 599,99 euro). Il produttore cinese non si è dimenticato della serie A di fascia media, visto che propone OPPO A76 a 159,99 euro (anziché 249,99 euro) e OPPO A96 a 229,99 euro (anziché 299,99 euro). Chi vuole acquistare un tablet Android può dare uno sguardo a OPPO Pad Air, in offerta nella configurazione 4-64 GB al prezzo di 229,99 euro (anziché 299,99 euro). Ecco i link per procedere all’acquisto:

Le 24 ore di sconti OPPO del Cyber Monday comprendono ribassi anche sui prodotti wearable e audio: in offerta abbiamo OPPO Watch Free a metà prezzo (49,99 euro anziché 99,99), affiancato dalle cuffie OPPO Enco X2 con Super Dynamic Balance Enhanced Engine a 119,99 euro (anziché 199,99 euro), dalle OPPO Enco Air2 con cancellazione attiva del rumore a 39,99 euro (anziché 69,99 euro) e dalle più economiche OPPO Enco Buds 2 a 19,99 euro (anziché 49,99 euro).

Per scoprire tutte le offerte OPPO del Cyber Monday è possibile seguire i link qui in basso. Per tutti gli altri sconti di questa giornata sono disponibili le nostre pagine suddivise per categoria e il nostro canale Telegram Prezzi.tech (da sfruttare tutto l’anno per le migliori occasioni).

Tutte le offerte del Cyber Monday OPPO su OPPO Store

Tutte le offerte del Cyber Monday OPPO su Amazon

Offerte per categoria

Leggi anche: Recensione Oppo Reno8 Pro 5G