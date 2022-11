È finalmente arrivato il Black Friday e tra le centinaia di migliaia di offerte ci sono anche quelle di Godeal24, noto store online specializzato nella rivendita di chiavi di attivazione dei principali software. La giornata tradizionalmente dedicata agli appassionati di shopping, online e nei negozi fisici, porta i prezzi più bassi dell’anno sulle chiavi di Windows e Office, due prodotti Microsoft decisamente imperdibili a questi prezzi.

Il Black Friday di Godeal24

Quello del software è un discorso spesso trascurato dagli utenti che si rivolgono alla Rete per ottenere versioni “sospette” del sistema operativo e degli applicativi, col rischio di rimanere vittima di malware, senza ovviamente contare l’illecito. Vi abbiamo parlato ripetutamente su queste pagine di Godeal24 e di come sia possibile portarsi a casa licenze originali al 100% a una frazione del prezzo originale.

Tutto questo, ovviamente, nel pieno rispetto delle leggi europee che consentono la rivendita di licenze “usate”. È proprio così che Godeal24 riesce a praticare prezzi imbattibili: acquistando licenze da aziende che sono intenzionate a dismetterle e rivendendole online. All’utente resta solo il compito di scaricare, utilizzando il link presente nella mail di conferma dell’ordine, il software dal sito del produttore e inserire la chiave di attivazione fornita al momento opportuno.

Ecco che potete portarvi a casa una licenza di Windows 10 a meno di 6 euro, o una di Windows 11 spendendo meno di 10 euro o ancora una chiave per attivare la versione 2021 di Microsoft Office a 13 euro. È necessario acquistare pacchetti multilicenza per ottenere il prezzo migliore, ma se avete più di un computer in casa, o se avete amici e conoscenti che sono nella stessa vostra situazione, magari perché hanno appena assemblato un nuovo PC o hanno sostituito numerosi componenti a quello vecchio, il gioco è fatto.

In questa occasione poi non è nemmeno necessario utilizzare particolari codici sconto per accedere alle offerte più interessanti:

Utilizzando il codice GOLE62 potete invece avere uno sconto del 62% (il prezzo scontato è quello mostrato nella lista) su una serie di bundle che includono una chiave di Windows e una di Office:

Mentre invece con il codice GOLE50 avrete il 50% di sconto su alcune licenze server:

Potete avere l’elenco completo delle promozioni del Black Friday di Godeal24 accedendo a questa pagina, mente a questo indirizzo trovate una lista di pacchetti dedicati alle aziende che necessitano di numerose licenze, a partire da 50 unità. Qui sotto invece alcuni software indispensabili per la miglior manutenzione del vostro computer, Windows o macOS:

Ricordiamo infine che potete pagare i vostri acquisti anche tramite PayPal, per una maggiore sicurezza nel caso ci dovessero essere problemi. In ogni caso i feedback degli utenti su TrustPilot parlano chiaro e avete a disposizione un servizio utenti che risponde via mail 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per qualsiasi problema.

