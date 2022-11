Samsung Galaxy A53 5G è sempre stato uno smartphone valido, ma ha faticato un bel po’ a conquistare il cuore di appassionati e addetti ai lavori — principalmente per via del prezzo di lancio e dell’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G —, tuttavia l’offerta disponibile in questo momento ad unanimità su Amazon, Unieuro e MediaWorld lo rende particolarmente allettante.

Samsung Galaxy A53 5G finalmente sotto i 300 euro

Le opportunità di portarsi a casa un Samsung Galaxy A53 5G a prezzi vicino ai 300 euro non sono mancate nelle settimane scorse, tuttavia è sempre stato raro da trovare a queste cifre lasciando quindi la scena alla versione precedente ovvero Galaxy A52s. Ora che i prezzi sono molto vicini può valer la pena effettivamente considerarne l’acquisto, soprattutto per il fatto che verrà supportato lato software 1 anno in più (ovvero 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza).

Samsung Galaxy A53 5G è dotato di un ampio display Amoled di qualità con refresh rate a 120 Hz, di ben 4 fotocamere di cui la principale e la ultra grandangolare di buona qualità da 12 megapixel, del processore Exynos 1280 e di una capiente batteria da 5000 mAh. I suoi punti di forza sono l’autonomia, il comparto fotografico, il software completo e anche la certificazione IP67 contro acqua e polvere. Ulteriori informazioni le trovate nella scheda tecnica di Samsung Galaxy A53 5G.

Nel caso di specie, Samsung Galaxy A53 5G figura tra le nuove offerte di Unieuro, MediaWorld e Amazon e viene proposto nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e nelle colorazioni nera, bianca, blu e pesca al prezzo scontato di 299 euro, una cifra molto più vicina al suo valore reale rispetto al listino ufficiale (469,90 euro).

Acquista Samsung Galaxy A53 5G in offerta:

Per aiutarvi nella decisione, ecco un rapido riassunto della sua scheda tecnica (quella completa è disponibile a questo link):

