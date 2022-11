Siamo ormai nel pieno del Black Friday, il periodo più atteso dell’anno da parte di chi sta cercando ottime occasioni per i propri acquisti, in particolare quelli tecnologici. Se quello che manca in casa vostra è un aspirapolvere robot particolarmente evoluto, quest’anno è arrivata l’occasione giusta con ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, il più evoluto degli aspirapolvere robot in commercio, che fino al 28 novembre, quando il Cyber Monday chiuderà questo festival dello shopping, è scontato di ben 460 euro rispetto al prezzo di listino su Amazon.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

Il mercato è pieno di offerte di aspirapolvere robot dal prezzo più o meno allettante, ma sono davvero pochi quei modelli in grado di operare in completa autonomia, senza richiedere nessun tipo di intervento da parte dell’utente. ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, come lascia intendere il nome, è uno dei pochi aspirapolvere in commercio a fare davvero tutto da solo grazie a una base multifunzionale.

Andiamo però con ordine e vediamo quello che è in grado di fare il robot vero e proprio. Oltre a un classico sistema di navigazione laser, l’aspirapolvere può contare su in sistema particolarmente evoluto che utilizza una fotocamera RGB predisposta per la fotografia spaziale, con un algoritmo in grado di distinguere le persone e gli oggetti. In questo modo può evitare tutti quegli oggetti che vengono dimenticati sul pavimento, dai calzini alle ciabatte, dai giocattoli ad altri oggetti di uso comune.

Tutte cose che il robot non si aspetta di trovare dopo aver fatto una mappatura completa e che nei modelli più economici rischiano di mandare in tilt la navigazione e di bloccare l’aspirapolvere. La procedura di creazione delle mappe è tra le più evolute del mercato, con mappe 3D della casa (1 per abitazione oltre a tre mappe bidimensionali) per pulire anche abitazioni disposte su più livelli. Una volta creata la mappa X1 OMNI è in grado di muoversi anche in totale assenza di luce, riconoscendo ed evitando mobili, pareti e ostacoli presenti.

Una volta terminata la pulizia il robot torna alla base di ricarica, dove è presente un sistema di aspirazione che raccoglie lo sporco dal serbatoio e lo convoglia in un sacchetto da oltre tre litri, che può essere svuotato, a seconda della frequenza delle pulizie, ogni 1-2 mesi. In questo modo si riduce al minimo il bisogno di intervento da parte dell’utente, che può pianificare, attraverso la companion app, le pulizie di una intera settimana.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI non si limita però ad aspirare lo sporco, visto che dispone anche di due panni rotanti (180 giri al minuto) che vengono premuti sul pavimento, al fine di rimuovere senza fatica anche le macchie più ostinate. Nella base di ricarica sono presenti, oltre al raccoglitore dello sporco, anche due serbatoi, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca. Il robot infatti torna regolarmente alla base per lavare i due moci con acqua pulita, e per fare il pieno del proprio serbatoio, tutto in maniera autonoma. L’acqua sporca viene raccolta dalla base e aspirata nel contenitore dell’acqua sporca, che l’utente dovrà svuotare in maniera regolare per evitare cattivi odori.

E al termine della pulizia, dopo il lavaggio finale, i panni vengono asciugati con un getto d’aria calda, così da evitare la formazione di muffe e batteri e prevenire qualsiasi problema. La batteria da 5.200 mAh offre un’autonomia davvero elevata: fino a 260 minuti, oltre quattro ore, un dato che ovviamente varia in funzione della potenza di aspirazione e dell’attivazione della funzione di lavaggio, più che sufficiente in ogni caso anche per la pulizia di appartamenti di grandi dimensioni. Qualora il robot dovesse esaurire la carica prima di aver completato le operazioni, tornerà da solo alla base per fare il pieno di energia, prima di tornare a riprendere il proprio lavoro dal punto esatto in cui si era interrotto.

Oltre alla companion app da installare su smartphone o tablet, è possibile controllare il robot tramite comandi vocali, vista la presenza dell’assistente vocale YIKO. Sarà possibile inviare X1 OMNI a pulire una determinata stanza, o una particolare zona (sotto al letto, sotto al divano) senza muoversi e senza utilizzare un telefono.

In occasione del Black Friday potete acquistare ECOVACS DEEBOT X1 OMNI al prezzo di 1.039 euro invece di 1.499 euro nella colorazione nera. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

