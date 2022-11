Scegliere la password giusta per proteggere i propri file o l’accesso alle applicazioni preferite è di fondamentale importanza e richiede anche un po’ di fantasia, dote che sembra mancare in tanti utenti Samsung.

Almeno ciò è quanto emerge da un nuovo report targato Nordpass e relativo alle password più comuni tra quelle scelte nel corso del 2021: in almeno 30 Paesi, infatti, lo scorso anno tra le password più usate c’è stata anche “samsung” con la “s” minuscola.

C’è da precisare che la password “perfetta” probabilmente non esiste anche se una soluzione ideale dovrebbe garantire a chi la utilizza una certa semplicità nel ricordarla ma, allo stesso tempo, pure un elevato livello di sicurezza, magari con l’inclusione di caratteri speciali al punto giusto e l’utilizzo di lettere sia maiuscole che minuscole, oltre che di numeri.

Ebbene, da questo punto di vista ci sentiamo di poter sostenere che “samsung” non rientri tra le password migliori, così come i classici e usatissimi “0000” o “1111”.

Samsung si conferma una password sempre più amata

A quanto pare, l’utilizzo del nome del colosso coreano come password è andato crescendo nel corso degli anni, tanto che ha scalato la classifica della popolarità: dal 198° posto del 2019, infatti, è salita al 189° posto nel 2020 ed è entrata nella top 100 nel 2021, piazzandosi al 78° posto.

La password più utilizzata è “password” con quasi 5 milioni di utenti e alle sue spalle troviamo altre soluzioni come “123456”, “123456789” o “guest”.

Tornando alla parola Samsung usata come password, il livello di sicurezza che garantisce è piuttosto basso e ciò a prescindere dall’utilizzo di un’iniziale maiuscola o minuscola: pare, infatti, che una password di 7 caratteri che combina numeri e lettere maiuscole e minuscole possa essere decrittografata in circa 7 secondi mentre potrebbero servire 7 minuti per una password composta da 8 caratteri.

Stando ai ricercatori, la maggior parte delle password di uso comune è composta solo da numeri o da lettere (senza caratteri maiscuoli) e, pertanto, può essere decifrata in meno di un secondo.