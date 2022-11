Una recente fuga di notizie ha rivelato le specifiche di un prossimo smartphone di fascia media di Sony. Stiamo parlando di Sony Xperia 10 V, il successore di Sony Xperia 10 IV presentato l’11 maggio 2022 in compagnia del flagship Sony Xperia 1 IV.

Sony Xperia 10 V adotterebbe un nuovo chipset e pochi altri miglioramenti

Secondo un rapporto di SumahoDigest, Sony Xperia 10 V dovrebbe essere trainato dal SoC Snapdragon 6 Gen 1 che offre un’efficienza superiore e maggiori velocità di clock essendo prodotto con tecnologia a 4 nm.

Il display sarà ancora un pannello OLED, ma appena più grande (6,1 pollici), con risoluzione FHD+ 1080×2520 e rapporto 21:9. Per uniformarsi con la concorrenza attuale il display dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento più elevata degli attuali 60 Hz di Xperia 10 IV mostrato nell’immagine di copertina.

Secondo quanto riferito Sony Xperia 10 V dovrebbe includere 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, tuttavia la RAM potrebbe essere LPDDR5, inoltre anche la capienza della batteria dovrebbe salire a 5.150 mAh, mentre la velocità di ricarica rapida rimarrebbe ferma a 30 W.

In merito al comparto fotografico, al momento non è chiaro se Sony deciderà di utilizzare la stessa configurazione del predecessore (12 MP+8 MP+8 MP), in ogni caso Xperia 10 V non dovrebbe debuttare sul mercato prima del secondo trimestre del 2023.

