Se state cercando nuove cuffie wireless fareste bene a dare uno sguardo su Amazon.de perché è disponibile un’offerta davvero niente male per le Google Pixel A-Series, anche considerando il costo della spedizione dalla Germania. Vediamo come approfittarne subito prima che vadano esaurite.

Google Pixel Buds A-Series in super offerta su Amazon.de

Le cuffie Google Pixel Buds A-Series non rientrano tra le numerose offerte della settimana del Black Friday di Amazon.it (partono da 90 euro al momento), ma lo stesso non si può dire per il sito tedesco. Le true wireless di Big G sono infatti disponibili nelle colorazioni Dark Olive e Clearly White al prezzo scontato di 59 euro (anziché 99 euro).

Per chi non le conoscesse, le Pixel Buds A-Series sono cuffie true wireless in-ear dotate di altoparlanti con driver dinamici da 12 mm, connettività Bluetooth 5.0, riduzione del rumore passiva, sensori di prossimità e autonomia fino a 5 ore o fino a 24 ore con le ricariche della custodia (in riproduzione musicale). Offrono la funzione Suono adattivo, che permette di regolare automaticamente il volume in base al rumore ambientale, supportano Google Assistant, i controlli touch e Fast Pair.

Le Google Pixel Buds A-Series sono state lanciate nell’estate 2021 al prezzo consigliato di 99 euro, ma potete acquistarle in offerta su Amazon.de al prezzo di 59 euro: considerando i costi di spedizione della Germania, il totale arriva a 66,68 euro con spedizione standard (3 euro in più per quella Premium), una cifra comunque decisamente più conveniente di quella del sito italiano. Se siete preoccupati per l’acquisto sul sito tedesco e non sapete come procedere, potete dare uno sguardo qui. Cliccando sulla bandierina in alto potete anche passare alla lingua inglese.

