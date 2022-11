Il team di WhatsApp ha da poco annunciato che sta portando avanti il suo progetto di portare l’intera esperienza di acquisto direttamente sulla chat di WhatsApp per aiutare le persone a trovare, inviare messaggi e acquistare prodotti da un’azienda.

Oggi la società lancia la possibilità di trovare un’azienda direttamente su WhatsApp per consentire alle persone di cercare le attività per nome o per categoria senza dover più cercare il numero di telefono sui siti Web o salvarlo tra i propri contatti, inoltre le ricerche verranno elaborate in modo da non poter essere collegate al proprio account.

WhatsApp vuole portare l’intera esperienza di acquisto direttamente sulla chat

Per ora WhatsApp ha introdotto la possibilità di cercare un’azienda in Brasile, Colombia, Indonesia, Messico e Regno Unito tramite la piattaforma WhatsApp Business e in Brasile la ricerca consentirà alle persone di trovare anche le piccole imprese.

WhatsApp si impegna affinché siano le persone a controllare le proprie conversazioni. Alcune delle ultime aziende che sono entrate a far parte di WhatsApp stanno aiutando le persone ad aprire un conto corrente, acquistare un biglietto della metro e ordinare la spesa.

WhatsApp desidera inoltre assicurarsi che le persone possano effettuare pagamenti sicuri da una chat utilizzando la propria carta di credito o di debito. Di recente la società ha lanciato questa esperienza in India e ora ha intenzione di testarla anche in Brasile con più partner per la gestione dei pagamenti.

Secondo la società questa esperienza di acquisto senza interruzioni farà la differenza per le persone e le aziende che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito Web, aprire un’altra app o pagare di persona.

L’azienda afferma che queste nuove esperienze hanno lo scopo di rendere WhatsApp il modo migliore per le persone nel connettersi con le proprie aziende preferite.

