Quella di oggi non è solo la giornata che apre la settimana del Black Friday Amazon e che dà il via a tante iniziative dedicate al venerdì nero: OPPO festeggia il compleanno del suo OPPO Store e regala due giorni di offerte per tutti. Vediamo come funziona l’iniziativa e le proposte più interessanti.

L’OPPO Store compie un anno e festeggia con tanti sconti

L’OPPO Store festeggia il suo primo compleanno e, per l’occasione, l’azienda cinese ha deciso di proporre due giorni (abbondanti) di offerte. Dalle ore 18:00 di oggi, 18 novembre, fino alle 23:59 di domenica 20 novembre, acquistando sull’OPPO Store sarà possibile approfittare di diversi sconti da applicare direttamente nel carrello.

L’iniziativa prevede la possibilità di acquistare un dispositivo dell’ecosistema OPPO a prezzi super vantaggiosi dopo aver superato una determinata soglia di spesa:

In aggiunta a tutto questo, OPPO offre uno sconto del 10% sugli smartphone della serie A, che verrà applicato direttamente nel carrello (non cumulabile con altre promozioni in corso). Per scoprire tutte le offerte dell’OPPO Store che festeggiano il primo compleanno del negozio online ufficiale è possibile seguire il link qui in basso. Trovato qualcosa di interessante?

Tutte le offerte di compleanno dell’OPPO Store

