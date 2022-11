ASUS Republic of Games e Blizzard Entertainment hanno annunciato ufficialmente il debutto del nuovo ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Si tratta di una versione esclusiva, in tiratura limitata, dell’apprezzatissimo ROG Phone 6, gaming phone di riferimento per tutto il mercato smartphone. Il progetto si caratterizza per un design unico, chiaramente ispirato alla serie Diablo, ed arriva con una serie di accessori a tema, novità che fanno ad affiancare un comparto tecnico già rodato ed affidabile con il SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm a garantire prestazioni al top. Ecco tutti i dettagli relativi al nuovo ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition:

Debutta il nuovo ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition: lo smartphone limited edition per i fan di Diablo

La famiglia ROG Phone si arricchisce con il debutto del nuovo ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Si tratta di un’interessantissima versione “limited edition” pensata per i fan più accaniti della popolare serie di Blizzard Entertainment. Rispetto alla versione “standard”, il ROG Phone 6 in versione Diablo Immortal Edition può contare su di una scocca posteriore ridisegnata e caratterizzata da una speciale finitura che intensifica la luminosità delle fiamme rosse con il variare dell’angolazione oltre al logo Aura RGB personalizzabile.

Non mancano, inoltre, personalizzazioni esclusive per il software con un’interfaccia utente customizzata, esclusivi live wallpaper a tema oltre che icone, animazioni e effetti sonori che richiamano la serie di giochi Diablo e, in particolare, l’apprezzato titolo mobile Diablo Immortal. Ad accompagnare il nuovo ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition sul mercato c’è un nuovo set di accessori esclusivi abbinati e fortemente ispirati alla serie Diablo.

Tra gli accessori svelati da ASUS ROG troviamo la Aero Case Shield Blessing e la Map of Sanctuary che presentano elementi nascosti con inchiostro invisibile che potranno essere rivelati solo utilizzando la torcia Fahir’s Light. C’è anche l’Immortality Ejector Pin, per la rimozione della SIM, ispirato al design del gioco che va a completare un set di accessori esclusivi pensato per omaggiare la serie Diablo ed arricchire la limited edition del ROG Phone 6. Anche la confezione dello smartphone è “a tema” ispirandosi al famoso Horadric Cube. Il telefono, inoltre, è racchiuso in una scatola ispirata alla leggendaria Worldstone.

Dal punto di vista tecnico, invece, il nuovo ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition rappresenta una graditissima conferma. Lo smartphone, infatti, riprende il comparto tecnico del ROG Phone 6 in versione “standard” e, quindi, ripropone il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che, nella limited edition ispirata a Diablo Immortal, può contare sul supporto di 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e su 512 GB di memoria interna UFS 3.1.

Il nuovo ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition fa oggi il suo debutto in Italia. La limited edition è disponibile sull’ASUS EShop con un prezzo di lancio di 1.399 euro.

