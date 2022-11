Sugli smartphone Google Pixel la sezione Discover è stata recentemente orientata esclusivamente ai contenuti Web, ma ora il feed sta cambiando politica. Con l’ultimo aggiornamento dell’App Google, il colosso di Mountain View ha riportato il meteo e altre schede nel feed Discover sui dispositivi Pixel.

Tornano il meteo e altre schede in Google Discover sugli smartphone Pixel

Con l’ultima versione 13.44.10.26 dell’App Google, su Pixel 7 e Pixel 7 Pro c’è di nuovo una scheda con il meteo in cima all’elenco dei contenuti, la quale mostra le informazioni essenziali come le condizioni del tempo, la temperatura, la località e la probabilità di precipitazioni. La sezione in alto nel feed Discover può mostrare anche le schede relative agli eventi sportivi o alle quotazioni in borsa, in base alle opzioni impostate dall’utente.

La funzionalità che aggiunge le schede meteo, sport e finanza nel feed Discover è attualmente in rilascio a livello globale e sta iniziando a essere disponibile anche in Europa. In questi giorni sono trapelate le specifiche di Google Pixel 7a, lo smartphone che andrà ad aggiungersi a Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro lanciati poco più di un mese fa.

