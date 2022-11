In seguito ad un’indagine sulla privacy avviata dalle autorità statunitensi, Google migliorerà le divulgazioni e i controlli sul tracciamento della posizione per gli utenti Android e i titolari di un suo account.

L’indagine in questione è stata avviata da un report del 2018, secondo cui il colosso di Mountain View stava registrando i dati sulla posizione dei suoi utenti anche quando gli stessi avevano disattivato le varie impostazioni di posizione.

Tale report ha ovviamente suscitato un notevole clamore, soprattutto tra chi tiene particolarmente alla propria privacy e ha dato il via ad un’iniziativa che ha coinvolto le procure di 40 Stati, mettendo così Google quasi spalle al muro.

Il colosso di Mountain View, infatti, per mettere fine a tale indagine ha dovuto raggiungere un accordo in virtù del quale pagherà 391,5 milioni di dollari a titolo di sanzione e apporterà alcune modifiche ai suoi prodotti.

L’accordo in questione è stato annunciato nelle scorse ore da Jeff Landry, Procuratore Generale della Louisiana, il quale ci ha tenuto a mettere in risalto che i cittadini devono essere in grado di prendere decisioni informate su quali dati rilasciano alle società che operano nel settore della tecnologia.

Come cambieranno i prodotti di Google

In particolare saranno tre le modifiche che il colosso di Mountain View introdurrà a partire dal prossimo anno e che garantiranno agli utenti più controllo e trasparenza sui dati relativi alla localizzazione.

Google aggiungerà nuove informative sui dati sulla posizione nelle pagine “Controlli attività” e “Dati e privacy”, implementerà un hub centrale per i dati sulla posizione che metterà in evidenza le principali impostazioni e consentirà ai titolari di un account Google di disattivare le impostazioni di Cronologia delle posizioni e Attività web e app e di eliminare i dati passati in modo semplice e immediato.

Il colosso di Mountain View, inoltre, fornirà informazioni più chiare sulle impostazioni relative alle attività web e app durante la configurazione iniziale dell’account.