Continua la partnership tra Leica e le realtà giapponesi Sharp e SoftBank, che giunge al secondo capitolo: è infatti ufficiale il Leitz Phone 2 che si pone come erede del Leitz Phone 1 lanciato da Leica nel giugno dello scorso anno.

Anche questa volta, lo smartphone è un vero e proprio rebrand di uno smartphone del produttore giapponese Sharp (che ne ha curato la realizzazione) e nello specifico si parla dell’Aquos R7. Il Leitz Phone 2 è indubbiamente uno smartphone Android di fascia premium, con una scheda tecnica da vero top di gamma e un comparto fotografico che può vantare tutte le conoscenze della realtà tedesca, leader nel settore dell’industria ottica.

Leica Leitz Phone 2: sulla carta, gran display e qualità fotografica firmata Leica

Il marchio Leica è da qualche anno presente nel mondo degli smartphone e molti di voi, probabilmente, ne avranno sentito parlare per via delle collaborazione con produttori di smartphone cinesi illustri come HUAWEI (collaborazione di lunga data terminata all’inizio dell’anno) e Xiaomi (collaborazione avviata da qualche mese).

Oltre a co-ingegnerizzare il comparto fotografico degli smartphone di punta di questi due produttori cinesi (ultimo in ordine temporale lo Xiaomi 12S Ultra), da un paio d’anni Leica collabora anche con la giapponese Sharp, curando il comparto fotografico dei top gamma dell’azienda. Il primo frutto della collaborazione risale allo scorso anno, ed è il Leitz Phone 1, rebrand dello Sharp Aquos R6, al quale fa seguito quest’anno il Leitz Phone 2 che, come anticipato in apertura, è il rebrand dello Sharp Aquos R7 (a sua volta successore dell’R6) ed è stato presentato poche ore fa in Giappone.

Lo smartphone è realizzato in un’unica colorazione chiamata Leica White che caratterizza la scocca posteriore, mentre presenta un frame in lega di alluminio (dotato di una particolare lavorazione antiscivolo sui bordi laterali) che si estende fino a circondare il display e la scocca posteriore, che sono realizzate in vetro. È interessante notare che il marchio Leica non compare da nessuna parte: tanto al centro della scocca posteriore, quanto all’interno dell’oblò che ospita il comparto fotografico, nello stiloso anello copri obiettivo e sulla cover nera offerta in dotazione, campeggia il logo Leitz.

A proposito di comparto fotografico, rispetto al predecessore il Leitz Phone 2 fa un deciso passo in avanti: posteriormente lo smartphone può contare su un sensore principale da 1 pollice con risoluzione 47,2 megapixel (apertura f/1.9) in grado di girare video fino all’8K a 30 fps, affiancato da un sensore per la profondità di campo da 1,9 megapixel (di seguito, sono riportati alcuni esempi di scatto realizzati con la fotocamera dello smartphone, condivisi sul sito ufficiale dalla stessa Leica); il tutto è contenuto all’interno di un grosso oblò circolare nero, collocato in alto e al centro della parte posteriore. Anteriormente, invece, troviamo una fotocamera da 12,6 megapixel, incastonata in un foro circolare, centrato nella parte superiore del display.

Per quanto concerne il display, troviamo un Pro IGZO OLED da 6,6 pollici con risoluzione di 1260 x 2730 pixel, refresh rate variabile da 1 a 240 Hz e luminosità di picco a 2000 nits, praticamente lo stesso pannello presente sul predecessore. Il display nasconde, poi, il lettore delle impronte digitali a ultrasuoni Qualcomm 3D Sonic Max.

A spingere il Leitz Phone 2, troviamo lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di spazio di archiviazione ulteriormente espandibile tramite scheda microSD: grazie al potente (ma non troppo efficiente) SoC, troviamo il supporto alle reti 5G, al Wi-Fi 6, al Bluetooth 5.2 e, più in generale, un comparto connettività davvero completo (è presente anche l’NFC).

Per il resto, lo smartphone può contare su una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless, su una porta USB Type-C, su una buona dotazione di sensori, sulle certificazioni IP65 e IP68, sull’audio stereo con supporto al Dolby Atmos e sulla presenza del jack audio da 3,5 mm.

In ultimo, il Leitz Phone 2 arriva con a bordo Android 12, differenziandosi dallo Sharp Aquos R7 per l’interfaccia utente, personalizzata e ispirata da Leica (dominata da bianco e nero), che include un widget che mostra le immagini scattate dai fotografi Leica. Inoltre, l’app Fotocamera integrata offre funzioni come Leitz Look (che simula gli obiettivi Leica M), vari filtri personalizzati e tanto altro.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica del Leica Leitz Phone 2 che, come anticipato, è sostanzialmente uno Sharp Aquos R7.

Dimensioni: 161 x 77 x 9,3 mm

x x Peso: 208 grammi

Materiali: lega di alluminio (frame laterale), vetro (fronte e retro)

(frame laterale), (fronte e retro) Display: Pro IGZO OLED da 6,6 pollici con risoluzione WUXGA+ (1260 x 2730 pixel) Refresh rate variabile da 1 Hz a 240 Hz Luminosità di picco a 2000 nits Profondità di colore a 10 bit HDR Dolby Vision

da con risoluzione (1260 x 2730 pixel) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm), con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 3.1), espandibile con scheda microSD

(UFS 3.1), espandibile con scheda microSD Fotocamera posteriore doppia : Sensore principale da 47,2 MP (f/1.9) Lunghezza focale: 19 mm (35 mm equivalente) Sensore da 1 pollice Sensore per la profondità di campo da 1,9 MP (f/2.4) Risoluzione massima video in 8K a 30 fps

: Fotocamera anteriore: sensore da 12,6 MP (f/2.3) con PDAF Lunghezza focale: 27 mm (35 mm equivalente)

(f/2.3) con PDAF Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos , jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), , jack audio da 3,5 mm Reti mobili: Dual-SIM ibrido (due nano-SIM o nano-SIM + microSD), 5G /4G/3G/2G

(due nano-SIM o nano-SIM + microSD), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (AD2P, LE), GPS /A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC , USB Type-C 3.1

(802.11 ax), (AD2P, LE), /A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, , Metodo di sblocco: lettore delle impronte digitali (ultrasonico, sotto al display), sblocco col volto

(ultrasonico, sotto al display), sblocco col volto Sensori: accelerometro , luminosità ambientale , prossimità , bussola , sensore di Hall

, , , , Certificazione: IP65 e IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

e (resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless

con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless Sistema operativo: Android 12 con interfaccia personalizzata da Leica

Galleria immagini dello smartphone

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità del Leica Leitz Phone 2

La stessa casa tedesca non fa mistero del fatto che il Leitz Phone 2 sia prodotto esclusivamente per il mercato giapponese in collaborazione con Sharp Corporation.

Lo smartphone sarà disponibile a partire dal prossimo 18 novembre presso l’operatore giapponese SoftBank, il principale distributore giapponese di tecnologie nell’ambito dell’informazione e della comunicazione, che lo proporrà ad un prezzo di 225360 yen, pari a circa 1544 euro al cambio attuale, nella sola colorazione Leica White.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese e Xiaomi porta la fotografia per smartphone a un nuovo livello