Lo smartphone Xiaomi 12S Ultra include già una delle migliori fotocamere per smartphone sul mercato, grazie anche al sensore principale Sony IMX989 da 50 MP.

Per portare la fotografia tramite smartphone a un livello ancora superiore il colosso cinese ha pensato di poter montare un obiettivo in piena regola sul modulo fotografico posteriore dello smartphone.

Il prototipo di Xiaomi 12S Ultra supporta gli obiettivi Leica serie M

Xiaomi ha da poco mostrato un prototipo di Xiaomi 12S Ultra che presenta un anello attorno al modulo della fotocamera tramite il quale è possibile aggiungere gli obiettivi Leica serie M.

Il concept è stato progettato in collaborazione con Leica e presenta due sensori da 1 pollice protetti da un vetro zaffiro antigraffio per evitare abrasioni durante il montaggio o la rimozione di obiettivi compatibili.

Xiaomi non ha condiviso altri dettagli sulla configurazione della fotocamera del prototipo di smartphone utilizzato, ma un breve video dell’azienda mostra che l’obiettivo compatibile offre un’apertura variabile di f/1.4-f/16 e anche un paio di nuove funzionalità software per sfruttare al meglio l’hardware aggiornato.

Attualmente Xiaomi non ha confermato se prevede o meno di portare questa tecnologia sul mercato in futuro, inoltre non ha ancora mostrato alcuno scatto catturato dal prototipo di Xiaomi 12S Ultra.

