Il team di sviluppatori di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento delle varie app del colosso di Mountain View e tra le ultime novità introdotte vi sono quelle relative a Google One, Google Foto e At a Glance.

Per Google One arriva l’interfaccia per i tablet

Annunciato lo scorso maggio, il restyling dell’interfaccia di Google One per i tablet inizia ad essere disponibile per un numero sempre più elevato di utenti Android.

Oltre che su un layout a griglia che mette in risalto i dettagli chiave sullo spazio di archiviazione, i backup, lo strumento di pulizia e lo stato della VPN, questa interfaccia si basa su un navigation drawer sempre visibile sulla sinistra (al posto della barra in basso).

A seguire la vecchia interfaccia e quella nuova:

La nuova interfaccia pare venga implementata attraverso un aggiornamento lato server ma potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google One dal Play Store attraverso il seguente badge:

Una piccola novità per Google Foto

Con la versione 6.13 di Google Foto il team di sviluppatori ha introdotto una modifica relativa all’integrazione con Google Lens, che presenta anche una nuova icona (con il termine generico “Ricerca”):

Con la nuova versione cambia anche ciò che avviene dopo il lancio di Google Lens: l’utente, infatti, ora deve prima toccare qualcosa sulla foto per avviare effettivamente una ricerca.

Questa modifica dovrebbe essere in fase di implementazione per tutti gli utenti.

Una buona notizia per i vecchi Google Pixel

Con la serie Google Pixel 7 il Widget At a Glance si è arricchito di alcune nuove funzionalità e nelle scorse ore è stata rilasciata per i modelli più vecchi quella che avvisa gli utenti quando un pacco viene consegnato o ritirato.

Tale funzione richiede un Nest Doorbell e mostra un’anteprima dell’immagine sulla schermata di blocco o nella parte superiore della homescreen.

Implementata attraverso un aggiornamento lato server, questa funzionalità è stata riscontrata su Google Pixel 5 e Pixel 6 Pro e probabilmente nei prossimi giorni arriverà per tutti i possessori di smartphone di Google.