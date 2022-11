Il team di sviluppatori di Google è impegnato in un costante lavoro di miglioramento dei vari servizi e app dell’ecosistema del colosso di Mountain View e tra le novità introdotte di recente ne troviamo anche una che riguarda Gboard, la popolare tastiera dell’azienda.

Ci riferiamo al selettore di emoji di Gboard, ossia uno degli elementi che vengono usati tantissimo da numerosi utenti e per il quale gli sviluppatori hanno deciso di apportare delle modifiche estetiche.

Come cambia il selettore di emoji di Gboard

La novità grafica introdotta dal team di Gboard si applica a tutte le funzionalità della tastiera di Google relative alle emoji, con una barra in alto che include un pulsante Indietro, il nome della pagina e un campo di ricerca a forma di pillola (che all’incirca si trova nella stessa posizione rispetto alla precedente interfaccia).

Se la scheda Tutto è praticamente rimasta invariata, in quella “Emoji” vi sono invece diverse novità: il carosello di Emoji Kitchen ora appare sotto quella barra in alto (un po’ più staccato) e la ricerca e i selettori di categoria sono la prima cosa visualizzata sul pannello.

Per quanto riguarda le altre schede, quella dedicata agli Sticker è ora meno affollata in questa riprogettazione grafica mentre le schede “GIF” ed “Emoticon” possono contare su un’interfaccia utente più coerente.

Il team di sviluppatori di Gboard ha anche reso più moderna l’interfaccia utente di ricerca e i risultati con gli stessi principi di progettazione.

A seguire una serie di immagini che ci mostrano la nuova interfaccia e quella precedente:

Questa riprogettazione del selettore di emoji di Gboard pare sia già stata implementata per molti utenti beta nelle scorse ore ma non è ancora disponibile per tutti. Al momento non vi sono informazioni su quando sarà rilasciata a livello globale.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Gboard per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: