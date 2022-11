La gamma di smartphone OPPO si rinnova con il debutto ufficiale di un nuovo dispositivo con Android 12 e ColorOS 12.1: il nuovo OPPO A58 5G. Lo smartphone è stato appena presentato in Cina e potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane anche sul mercato europeo. Si tratta di uno smartphone di fascia bassa che, con il giusto prezzo, potrebbe ritagliarsi uno spazio importante sul mercato. Ecco tutti i dettagli del progetto:

OPPO A58 5G è ufficiale: ecco le specifiche tecniche complete

Il nuovo OPPO A58 si presenta riprendendo il particolare design che già caratterizza altri smartphone di casa OPPO. Nella parte posteriore troviamo un modulo delle fotocamere che integra due corpi circolari separati con all’interno altrettanti sensori. Le colorazioni della scocca, come evidenziato nelle immagini allegate, sono tre mentre il display presenta il sempre molto diffuso nella fascia bassa notch a goccia.

Passiamo ora alla scheda tecnica del nuovo OPPO A58 5G. Lo smartphone arriverà sul mercato potendo contare sul SoC MediaTek Dimensity 700, garanzia di buone prestazioni considerando la fascia di prezzo. Il SoC sarà supportato da varie configurazioni di RAM e storage con lo smartphone che arriverà sul mercato nelle versioni 6 GB/128 GB, 8 GB/128 GB e 8 GB/256 GB. Tutte e tre le varianti possono contare sullo slot per l’espansione tramite microSD.

Il nuovo smartphone di casa OPPO presenta un display da 6,56 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da notare che il pannello utilizzato è un’unità IPS LCD. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 33 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, troviamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel.

Le specifiche del nuovo OPPO A58 includono anche un sensore di impronte digitali laterale, un jack da 3,5 mm e una porta USB-C. C’è la certificazione IP54 che garantisce la protezione contro l’acqua e polvere. Il sistema operativo è Android 12 personalizzato con ColorOS 12.1. Lo smartphone supporta la connettività 5G. Lo smartphone presenta un peso complessivo di 188 grammi con uno spessore di 7,99 mm.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo OPPO A58 si prepara al debutto sul mercato cinese. Le vendite partiranno il prossimo 10 di novembre con un prezzo di listino che, al cambio attuale, di circa 230 euro. Tale prezzo si riferisce al modello top di gamma con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage che, attualmente, è l’unico preordinabile tramite lo store online di OPPO. Il resto della gamma si posizionerà nettamente più in basso.

Per il momento, inoltre, non ci sono conferme in merito ad una commercializzazione sul mercato globale dello smartphone di casa OPPO. Il dispositivo, in ogni caso, potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche in Europa nel corso delle prossime settimane. Ne sapremo di più a breve. Molto probabilmente, in caso di arrivo in Europa, il device sarà disponibile esclusivamente nella variante base 6/128 GB.

