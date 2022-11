Google Contatti non è esattamente la più interessante o rivoluzionaria tra le app del colosso di Mountain View, eppure nelle ultime settimane ne abbiamo parlato diverse volte in quanto il produttore sta dedicando una cura maggiore alle proprie app più basilari e, nel caso di Google Contatti il prossimo passo è rappresentato dalla versione ottimizzata per tablet (e schermi più grandi, come ad esempio i pieghevoli).

Google Contatti per tablet: ecco come sarà

In tempi non sospetti, analizzando gli ultimi aggiornamenti delle app di Google, vi avevamo segnalato la nuova icona di Google Contatti, diverse novità nel segno del Material You e un nuovo widget.

In questa sede non parliamo ancora di una novità disponibile per tutti gli utenti, bensì di un avanzamento nel percorso tracciato da Big G: da qualche mese a questa parte, il produttore californiano si sta occupando di più e meglio dei tablet e dei dispositivi con schermi grandi come i pieghevoli e tale impegno è perfettamente simboleggiato dal progetto Google Pixel Tablet, dal lancio di Android 12L e dallo spazio dedicato all’ottimizzazione delle app per tablet durante il Google I/O 2022. Nell’ultimo discorso si inserisce la nuova versione di Google Contatti per tablet. Pur non essendo stata ancora rilasciata, è stata attivata e mostrata in funzione dal solito Mishaal Rahman, da cui provengono i seguenti screenshot.

Come potete vedere, la gestione degli spazi è sicuramente migliore e la UI viene distribuita su due colonne con una barra laterale che permette di muoversi agevolmente tra Crea contatto, Contatti, Highlights e Correggi e gestici. Non mancano, nella parte alta, i filtri di ricerca di cui vi avevamo parlato la volta scorsa. Insomma, l’apprezzamento espresso da Rahman è perfettamente comprensibile, così come la sua attesa per il lancio di Pixel Tablet, che sicuramente porterà Google ad accelerare nel processo di ottimizzazione delle app.

Come aggiornare Google Contatti

La versione aggiornata di Google Contatti è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

