Negli ultimi tempi, il team di Google sta dedicando una cura maggiore a quelle applicazioni di base — i.e. Google Contatti, Google Telefono e Google Messaggi — che servono agli smartphone ad assolvere alla loro funzione primordiale: quella di telefoni. Nel caso di specie si parla di nuovi aggiornamenti per le app Contatti e Telefono che per ora toccano soltanto le icone, con altre novità che dovrebbero arrivare a stretto giro.

Google Telefono e Contatti: le novità degli aggiornamenti

È sufficiente farsi un giro sul Google Play Store per rendersi conto che gli aggiornamenti più recenti per le applicazioni Google Telefono e Google Contatti riportano rispettivamente le date del 27 e del 25 ottobre. Mentre il registro delle modifiche di Telefono segnala tutt’altro, quello di Contatti segnala proprio l’introduzione di una nuova icona dell’app che riflette in maniera più accurata il linguaggio grafico attuale dei prodotti di Google. Come potete vedere dallo screenshot seguente, infatti, il team di Big G ha uniformato lo stile delle nuove icone delle tre applicazioni Contatti, Telefono e Messaggi, ora perfettamente riconoscibili quali app della “stessa famiglia”.

Mentre la novità menzionata nel changelog di Google Telefono riguarda i dispositivi Pixel negli Stati Uniti, dunque non ci tocca da vicino, in quello di Contatti si parla anche di altro:

Filtra il tuo elenco contatti per visualizzare solo i contatti con numeri di telefono o indirizzi email oppure filtra per società

Visualizza le informazioni sui contatti che hai aggiunto con l’Assistente Google.

I filtri per l’elenco dei contatti sono visibili nello screenshot seguente e lo stesso può dirsi delle informazioni relative ai contatti aggiunti sfruttando i comandi vocali di Google Assistant. Per quanto riguarda Telefono, invece, la schermata a chiamata in corso, quella del tastierino numerico e quella nella tendina delle notifiche sono in linea con il più recente design language di Google; discorso identico per il nuovo chip nella barra di stato, che mostra anche la durata della chiamata in corso.

Altre novità per queste applicazioni, insieme a quelle in test per Messaggi, dovrebbero essere introdotte prossimamente.

Come aggiornare Google Telefono e Contatti

I più recenti aggiornamenti per le app Google Telefono e Contatti sono già scaricabili dal Google Play Store tramite i badge sottostanti.

Google Telefono

Google Contatti

