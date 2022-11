Google sta introducendo alcune novità sulle app Gmail e YouTube per i dispositivi Android. Il client di posta elettronica potrà presto contare su una barra inferiore che sarà persistente anche quando l’utente legge una mail.

La piattaforma streaming, invece, con l’ultimo aggiornamento ha ricevuto una versione aggiornata dei propri widget, ora pervasi dai canoni estetici del Material You, paradigma di design del colosso di Mountain View.

Gmail per Android mostrerà la barra inferiore anche sulle mail

Google continua a lavorare per arricchire e ottimizzare, da un punto di vista funzionale ed estetico, il proprio client di posta elettronica, ovvero Gmail. L’app Gmail per Android, nel mese di settembre, ha ricevuto un piccolo aggiornamento alla barra inferiore di navigazione, rimuovendo le etichette sotto i quattro collegamenti presenti (ovvero Posta, Chat, Spazi, Riunioni): questa modifica, apparentemente non troppo sensata, starebbe ora acquisendo un senso preciso.

Stando a quanto riportato dal portale 9to5Google, il client di posta elettronica nella sua versione per Android sta per ricevere un’ulteriore modifica alla barra inferiore di navigazione che ora sarà persistente anche una volta che viene aperta una mail, nascondendosi unicamente nel momento in cui si scorre il contenuto della mail stessa.

Procedendo con la disattivazione dell’impostazione “Nascondi navigazione in basso allo scorrimento”, presente al percorso “Impostazioni > Impostazioni Generali” dell’app, la barra di navigazione sarà persistente in tutte le schermate, dalla schermata della posta in arrivo alle mail, dalla schermata delle chat a quella delle riunioni.

Pertanto, avere rimosso le etichette delle quattro icone che compongono la barra, acquisisce senso in ottica di mantenere una maggiore porzione di spazio a disposizione dell’utente, che potrà avere questi indicatori (che segnalano mail non lette, messaggi di chat non letti, eccetera), nell’arco di tutta la navigazione all’interno di Gmail.

Questa modifica è attualmente in fase di rilascio graduale, probabilmente lato server, e la prima versione dell’app compatibile dovrebbe essere la 2022.10.02; alcuni utenti segnalano che, inoltre, tale modifica sarebbe disponibile anche sul client di Gmail per iOS.

Per aggiornare l’app Gmail per dispositivi Android all’ultima versione disponibile, in modo da non rischiare di perdervi le ultime novità, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante per poi installarla o, eventualmente, aggiornarla.

YouTube per Android: arrivano i nuovi widget in Material You

Anche YouTube sta vivendo un periodo ricco di cambiamenti estetici, tra novità e ritorni al passato. Oltre ad avere rinnovato il parco widget per iOS con nuovi e funzionali widget per la schermata iniziale, Google sta finalmente rinnovando il parco widget anche nell’app per Android.

I widget disponibili per l’app YouTube sono due e rispecchiano i canoni del Material You di Android, adattandosi dinamicamente al tema dello smartphone (basato sui colori dello sfondo o su una scelta pre-impostata dall’utente).

Il primo widget si chiama “Azioni rapide” e, di base, ha dimensione 3 x 3 (anche se effettivamente si mostra nella sua interezza già in dimensione 3 x 2); nella sua massima estensione in altezza e larghezza, il widget mostra una barra di ricerca e i collegamenti rapidi alla schermata iniziale dell’app, agli YouTube Shorts, alla schermata con le Iscrizioni e alla raccolta personale; va poi sottolineato che, riducendo l’altezza ad una sola riga, il widget mostrerà unicamente la barra di ricerca su YouTube e il pulsante del microfono.

Il secondo widget si chiama “Cerca” e, di base, ha dimensione 4 x 1; è banalmente una barra di ricerca che, se cliccata, riporta alla schermata di ricerca direttamente sull’app YouTube. Cliccando sul microfono, invece, si passa alla ricerca vocale, sempre sull’app della piattaforma.

Questi due nuovi widget sembrano essere disponibili a partire dalla versione 17.43.36 dell’app, la stessa che sta introducendo il nuovo tema scuro, la modalità Ambient e tante altre novità.

Per aggiornare l’app di YouTube per dispositivi Android all’ultima versione disponibile, in modo da non rischiare di perdervi le ultime novità, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante per poi installarla o, eventualmente, aggiornarla.

