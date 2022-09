Gmail per Android sta accogliendo qualche piccolo cambiamento nel look, che va a snellire la barra inferiore. L’applicazione sta infatti iniziando a “perdere” le etichette nella barra inferiore e nel pulsante per la scrittura di una nuova email.

Google mette a dieta la barra inferiore di Gmail per Android

Google ha dato una svecchiata al design di Gmail con l’introduzione del Material You già da qualche tempo, e nel corso dei mesi sta piano piano riducendo la dimensione della barra inferiore. Quest’ultima, che appare solo se avete attivato la visualizzazione di Chat, Spaces e Meet all’interno delle impostazioni, sta ora apparendo ancora più snella a diversi utenti: come potete vedere negli screenshot qui sotto, Google ha rimosso le etichette dedicate proprio a Mail, Chat, Spazi e Meet, ma in alcuni casi ha lasciato quella per la scrittura di una nuova email.

Le ultime linee guida Material 3 considerano l’etichetta di testo come facoltativa, a patto che risulti chiaro e inequivocabile il significato dell’icona. Questo sembra essere il caso di Gmail, con gli utenti che dovrebbero essere ormai in grado di comprendere chiaramente le varie sezioni. La barra inferiore risulta ora ancora più bassa, e c’è dunque un maggiore spazio per la lista delle email. La novità sembra essere piuttosto diffusa tra gli utenti che abbiano almeno la versione 2022.08.07.x dell’applicazione, ma si tratta molto probabilmente di un cambiamento lato server.

Come aggiornare Gmail

Aggiornare l’app Gmail per Android all’ultima versione disponibile sul Google Play Store non garantisce la comparsa della novità descritta qui sopra. Potete comunque fare un tentativo e scaricare la release più recente distribuita da Google seguendo il badge qui in basso. Avete notato anche voi questi piccoli cambiamenti alla barra inferiore dell’app?