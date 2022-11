Le applicazioni rappresentano uno dei principali punti di forza di Android, in quanto consentono agli utenti di avere tutto ciò di cui necessitano e, proprio per tale motivo, il Google Play Store ha un ruolo centrale nell’ambito del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il team di sviluppatori di Google dedichi molta attenzione allo store Android, introducendo più o meno grandi novità studiate per garantire agli utenti un’esperienza sempre migliore.

Ebbene, una delle ultime novità su cui ha lavorato il colosso di Mountain View è rappresentata da una “barra della qualità delle app” per il Google Play Store, studiata per dare più risalto ai titoli di qualità superiore.

Il Google Play Store prova ad alzare la qualità dei consigli

L’idea degli sviluppatori è quella di allontanare gli utenti dalle app e dai giochi di bassa qualità, escludendoli dai consigli forniti dallo store.

In particolare, il sistema studiato da Google si concentra su due aspetti per valutare la qualità di applicazioni e giochi, ossia il quantitativo di arresti anomali e la soglia di mancata risposta agli input dell’utente (Application Not Responding o ANR).

A partire dal 30 novembre 2022 il Google Play Store visualizzerà un messaggio rosso “I dati recenti da dispositivi simili mostrano che questa app potrebbe non funzionare correttamente sul tuo device” proprio sotto il pulsante “Installa”, in modo da consentire agli utenti di valutare se procedere o meno al download.

Il colosso di Mountain View avviserà gli sviluppatori di app e giochi di questo nuovo sistema di valutazione, consentendo loro di apportare le eventuali correzioni necessarie prima di procedere alla pubblicazione sullo store.

A febbraio 2023 Google introdurrà la modifica delle valutazioni nelle classifiche Top Free in tutto il mondo e in tutti i fattori di forma e nei mesi successivi essa verrà estesa anche alle altre classifiche.

Gli utenti, infine, noteranno nuovi formati su varie pagine nel Google Play Store che potranno essere utilizzati dalle app per la promozione.