Negli ultimi mesi il team di Google ha rielaborato il funzionamento del sistema di ricerca inversa delle immagini nella versione desktop di Google Chrome, sostituendo quello vecchio con Google Lens e ora è tutto pronto per rendere ufficiale la nuova interfaccia.

Il nuovo sistema di ricerca per la versione desktop del browser del colosso di Mountain View basato su Google Lens è costruito su una barra laterale studiata per rendere l’esperienza di utilizzo piacevole, il tutto per una soluzione che nel complesso appare anche piuttosto intuitiva.

Come funziona la ricerca con Google Lens su Google Chrome

Per sfruttare la nuova funzionalità di Google Chrome è sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse su un’immagine e selezionare dal menu che si apre la voce “Cerca immagine con Google Lens“: ciò porta all’apertura di una barra laterale sulla parte destra dello schermo che mostra le corrispondenze visive per l’immagine selezionata, con la possibilità di ampliare o ridurre il campo di ricerca (e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di un’immagine autonoma o meno).

Oltre alla funzionalità di ricerca gli utenti possono sfruttare altre funzioni, come la ricerca del testo presente nell’immagine e persino la sua eventuale traduzione.

E nel caso in cui le dimensioni della barra laterale dovessero rivelarsi poco adatte alla visualizzazione di immagini formattate per una visione a schermo intero, è sempre possibile aprire la barra in una scheda autonoma usando l’apposito pulsante nell’angolo in alto a destra.

Se i risultati per le immagini corrispondenti incluse nella barra laterale non sono sufficienti, è sempre possibile fare clic su “Trova fonte dell’immagine” per aprire la più tradizionale schermata di ricerca inversa delle immagini in Ricerca Google:

A dire di Google, questo nuovo sistema di ricerca delle immagini dovrebbe essere già disponibile per tutti gli utenti con la versione 101 di Google Chrome per dispositivi desktop.