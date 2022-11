Il cammino di Google è disseminato di applicazioni e servizi creati, sviluppati e poi progressivamente messi da parte in favore di altri e chiusi senza troppe remore e la prossima vittima designata del colosso di Mountain View risponde al nome di Google Street View, la cui app dedicata sparirà dalla circolazione il prossimo anno lasciando campo libero ad un approccio Maps-centrico.

Partiamo con il dire che la notizia in discorso presenta ancora i crismi dell’ufficialità, in quanto a scoprirla sono stati i colleghi di 9to5Google con la classica operazione di APK Insight. Nel caso di specie, è stata decompilata l’ultima versione di un’app caricata da Google sul Play Store, scoprendo così righe di codice che suggeriscono possibili future novità. Naturalmente, questo non ci permette di avere una certezza assoluta, poiché fino all’ultimo momento Big G potrebbe tranquillamente cambiare le carte in tavola e prendere una decisione diversa, tuttavia ciò non è molto probabile.

Google Street View è uno dei grandi classici del colosso di Mountain View: giusto qualche mese fa vi abbiamo raccontato del quindicesimo compleanno di questo storico servizio. Esso, come sicuramente sapete già molto bene, permette di avere una visione a 360 gradi di tutte (o quasi) le strade del pianeta e rappresenta una manna dal cielo per chiunque si trovi a viaggiare in posti che non conosce e abbia bisogno di un supporto per orientarsi e raggiungere la propria destinazione senza problemi.

Sia su Android che su iOS, Street View è da anni una delle funzioni più preziose di Google Maps, nella cui app è confluito ormai da tanto tempo, tuttavia il servizio ha sempre avuto anche una propria app dedicata. Quest’ultima, però, non resterà in circolazione ancora a lungo: nell’ultimo aggiornamento, la versione 2.0.0.484371618, Google ha già predisposto una serie di schermate che avviseranno gli utenti della prossima chiusura dell’app.

Sebbene non ancora visibili per tutti, gli avvisi in questione sono stati abilitati e mostrano un messaggio molto chiaro: nei prossimi mesi, Street View confluirà definitivamente in Google Maps e sarà a tale app che gli utenti potranno fare riferimento per continuare a sfruttare il servizio. In alternativa, sarà ancora disponibile Streen View Studio. La data di scadenza è già fissata: il supporto all’app Google Street View terminerà il 31 marzo 2023.

“Street View App is going away

The app is going away and support will end March 21, 2023.

To publish your own 360 video, switch to Street View Studio. To view Street View and add Photo Spheres, use Google Maps”.