Il team di sviluppo di Google è costantemente a lavoro su un gran numero di novità per molti dei servizi e delle applicazioni realizzate dal colosso di Mountain View, ed in queste ore abbiamo modo di scoprire cosa bolle in pentola grazie ad alcune novità di Google Street View, Google Fit e Google Chrome.

“Photo Path” arriva su Google Street View

Grazie al teardown dell’APK della versione 2.0.0.357726500 di Google Street View, è stato scoperto che il team di sviluppo sta lavorando alla feature “Photo Path“. Secondo le informazioni carpite dal teardown dell’APK circa l’icona della feature, un breve video esemplificativo ed una breve descrizione annidata nel codice, sembra che Photo Path faccia riferimento ad una funzione collaborativa in grado di unire diverse foto scattate in strada in un breve video.

La feature, una volta disponibile, dovrebbe permettere agli utenti di scoprire con maggiore sicurezza l’ambiente circostante mentre si visita un luogo sconosciuto.

Google Fit registra la fine di un allenamento

Su Reddit un utente ha notato la presenza di una nuova ed interessante feature su Google Fit: il riconoscimento automatico della fine di un allenamento. Può sembrare una funzione basilare per un’app che ha il compito di tracciare le statistiche durante l’esercizio fisico, ma fino ad oggi l’applicazione non era in grado di riconoscere il completamento di una sessione di allenamento senza un input da parte dell’utente.

Ebbene, l’utente in questione ha notato che il proprio smartwatch con Wear OS ha chiesto conferma circa la conclusione di un allenamento con l’immagine soprastante. Non è ben chiaro se la feature dipenda da un aggiornamento lato server o da un update dell’applicazione, ma diversi altri utenti hanno confermato che si tratta di una feature ormai disponibile in modo più o meno diffuso.

Google Chrome testa un servizio RSS integrato

Google Chrome, come browser web più utilizzato al mondo, testa sempre nuove funzionalità pensate per migliorare sempre di più l’esperienza utente durante la navigazione online. In queste ore Chrome Story ha individuato la nuova voce “Follow” – segui – all’interno dell’ultima versione di Google Chrome Canary.

Dalle poche informazioni disponibili scopriamo che la voce è attualmente inserite all’interno del pannello raggiungibile tramite i tre pallini superiori, e dovrebbe dare modo all’utente di ricevere una notifica nel caso in cui la pagina seguita fosse aggiornata con nuovi contenuti da leggere; insomma, potrebbe trattarsi di una sorta di servizio RSS direttamente integrato in Google Chrome.