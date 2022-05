Oggi, 24 maggio 2022, si festeggia il quindicesimo compleanno di Google Street View, uno strumento che tantissimi utenti danno ormai per scontato, ma che nel corso degli anni è divenuto una risorsa sempre più utile. Per celebrare questo compleanno, Big G ha voluto ripercorrere le tappe più interessanti di questo viaggio e ha poi annunciato delle novità, sia in termini di nuove funzioni che in guisa di una nuova fotocamera per accrescere lo sconfinato database di Street View.

Google Street View: nuova fotocamera e altre novità

Compagno indissolubile di Google Maps, Google Street View nacque quindici anni fa da un’idea del cofondatore di Google, Larry Page, con l’obiettivo di costruire una mappa a 360 gradi di tutto il mondo. Allo stato attuale si contano oltre 220 miliardi di immagini Street View di oltre 100 Paesi e territori, ma visto che si punta ad una mappa sempre più coinvolgente e intuitiva, nel contesto dei festeggiamenti sono state annunciate delle importanti novità: la nuova fotocamera di Street View, ma anche più modi per esplorare le immagini storiche e non solo.

Nuova fotocamera Google Street View

Le fotocamere Google Street View sono state utilizzate nei modi più insoliti e creativi per catturare immagini in giro per il mondo e qui sotto ne avete alcune suggestive dimostrazioni (alcune ambientate anche in Italia). Visto che il nostro pianeta è in continuo cambiamento, anche il database di Street View va continuamente aggiornato.

Previous Next Fullscreen

Per fare ciò, Street View si affida all’auto e al trekker, ma dal prossimo anno potrà contare anche su una nuova fotocamera. Quest’ultima — a detta di Google — “prende tutta la potenza, la risoluzione e le capacità di elaborazione che abbiamo incorporato in un’intera auto di Street View e la riduce in un sistema di telecamere ultra-trasportabile che ha più o meno le dimensioni di un gatto domestico. Ma a differenza dei gatti domestici, è pronta per essere portata su isole remote, sulle cime delle montagne o per una passeggiata nella piazza della vostra città”.

Ecco le caratteristiche salienti del nuovo sistema di telecamere:

Peso ridotto : meno di 7 kg , per facilitare l’acquisizione di immagini di posti finora impensabili come la giungla amazzonica.

: , per facilitare l’acquisizione di immagini di posti finora impensabili come la giungla amazzonica. Personalizzazione : questa nuova telecamera modulare permette di aggiungere componenti come il lidar soltanto quando effettivamente utili, senza creare un sistema nuovo ogni volta.

: questa nuova telecamera modulare permette di aggiungere componenti come il lidar soltanto quando effettivamente utili, senza creare un sistema nuovo ogni volta. Universalità: la nuova telecamera può essere montata su qualsiasi veicolo dotato di portapacchi e gestita direttamente da un dispositivo mobile, senza bisogno di un’auto specializzata o di complesse apparecchiature di elaborazione. Secondo Google, ciò porterà miglioramenti anche in termini di sostenibilità.

La nuova fotocamera, personalizzata in tutti i colori di Google, inizierà ad andare in giro insieme ad auto e trekker Street View a partire dal prossimo anno.

Viaggio nel tempo e Maps

Google Street View offre da oggi una funzione molto interessante agli utenti Android e iOS: la possibilità di vedere immagini storiche con pochi semplici tap. Quando si visualizzano le immagini di Street View di un luogo, basta toccare un punto qualsiasi della foto per visualizzare le informazioni sulla località. A questo punto, l’opzione “Vedi altre date” permette di vedere tutte le immagini del luogo a partire dal lancio di Street View nel 2007. “Sfogliando ogni immagine si può vedere una capsula del tempo digitale che mostra come un luogo sia cambiato, come ad esempio la crescita del Vessel negli Hudson Yards di New York”, sottolinea Google.

Per quanto riguarda l’importanza crescente di Google Street View per Maps, Big G ha sottolineato gli aiuti offerti dalle immagini, come:

Aggiornamenti alle informazioni commerciali : il binomio Street View + intelligenza artificiale ha permesso di effettuare oltre 25 miliardi di aggiornamenti a Maps negli ultimi tre anni.

: il binomio Street View + intelligenza artificiale ha permesso di effettuare oltre 25 miliardi di aggiornamenti a Maps negli ultimi tre anni. Navigazione più facile : Street View è fondamentale per Live View.

: Street View è fondamentale per Live View. “Immersive view”, al lancio nel corso dell’anno, aiuterà a conoscere un luogo prima di partire.

Buon compleanno, Google Street View!

La pubblicazione delle prime immagini di Google Street View risale al 2007; le immagini erano di San Francisco, New York, Las Vegas, Miami e Denver. Da quel momento ad oggi, le auto di Street View hanno percorso più di 10 milioni di miglia, l’equivalente di più di 400 giri intorno al mondo. Tutto questo catturando immagini di “punti di riferimento culturali, nello spazio e nelle profondità dell’oceano”.

Tra i luoghi mappati, gli utenti hanno recentemente mostrato interesse per i 154 piani del Burj Khalifa negli Emirati Arabi Uniti, per la sempre iconica Torre Eiffel in Francia e per il Taj Mahal in India.

Il team di Google ha poi voluto condividere immagini spettacolari delle piramidi di Meroë in Sudan, del Duomo di Milano, della cupola dorata di Les Invalides di Parigi e non solo. Ecco alcuni esempi, altri li trovate a questo link.

Venendo all’Italia, è interessante scoprire i luoghi più cliccati su Google Street View nel 2021. La lista dei dieci musei comprende:

Foro Romano – Roma (RM) Casa di Giulietta – Verona (VR) Palazzo Pitti – Firenze (FI) Palazzo Ducale – Venezia (VE) Reggia di Caserta – Caserta (CE) Museo Storico e Parco del Castello di Miramare – Trieste (TS) Galleria degli Uffizi – Firenze (FI) Museo Egizio – Torino (TO) Museo Ferrari Maranello – Maranello (MO) Palazzo Vecchio – Firenze (FI).

Ecco, invece, la lista delle dieci spiagge più cliccate:

Spiaggia delle Due Sorelle – Sirolo (AN) Spiaggia di Tuerredda – Teulada (CA) Lago di Carezza – Nova Levante (BZ) Cala Violina – Scarlina (GR) Cala Del Leone – Livorno (LI) Spiaggia del Lazzaretto – Alghero (SS) Spiaggia delle Ghiaie – Portoferrario (LI) Litorale di Tropea – Tropea (VV) Porto di Civitavecchia – Civitavecchia (RM) Spiaggia La Playa – Castellammare del Golfo (TP).

Leggi anche: Google Maps diventa ancora più utile, smart e immersivo con queste novità