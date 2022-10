La rete 5G è senza alcun dubbio al momento uno degli aspetti più importanti da curare e migliorare per i vari operatori telefonici ed anche Fastweb lavora duramente al potenziamento della propria infrastruttura e ciò non soltanto per quanto riguarda la copertura ma anche per la velocità che è in grado di garantire.

E così nelle scorse ore l’operatore telefonico ha aggiornato la documentazione relativa alla trasparenza tariffaria, introducendo una novità che non potrà che fare piacere ai suoi clienti e un’altra che, invece, non sarà ben vista.

Fastweb aumenta la velocità in download della sua rete 5G

Ricordiamo che fino a questo momento la rete 5G di Fastweb è stata in grado di garantire agli utenti la possibilità di navigare a una velocità massima di 1 Gbps in download e di 150 Mbps in upload.

Ebbene, stando alla nuova documentazione la velocità massima in download della rete 5G di Fastweb arriva a 1,6 Gbps mentre diminuisce quella in upload, che scende a 100 Mbps.

A proposito della velocità, l’operatore precisa quanto segue:

Nelle aree raggiunte da tecnologia 5G la massima velocità disponibile è fino a 1600 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Nelle città non ancora raggiunte da tecnologia 5G o in mancanza di un dispositivo compatibile con la rete 5G di Fastweb, si potrà in ogni caso navigare con la tecnologia 4G alla massima velocità disponibile fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il 5G è incluso gratuitamente e attivato in automatico con l’utilizzo di un dispositivo compatibile con la rete 5G di Fastweb.

L’operatore telefonico consente agli utenti di verificare sul suo sito le aree coperte dalla sua rete 5G (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) e quali sono i dispositivi che la supportano (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: tutte le offerte di Fastweb Mobile