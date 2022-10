La rimodulazione annunciata nelle scorse settimane da Fastweb è pronta ad entrare in vigore. A partire dal 1° novembre, infatti, scatteranno gli aumenti annunciati dall’operatore per i suoi clienti di telefonia mobile che dovranno fare i conti con rincari fino a 3 euro al mese per il canone della propria offerta. Per tutti i clienti impattati dalla rimodulazione, in ogni caso, c’è la possibilità di evitare l’aumento passando ad altro operatore. Ecco i dettagli completi:

Fastweb aumenta i prezzi: dal 1° novembre entra in vigore la rimodulazione per i clienti di rete mobile

Aumenti in arrivo per i clienti Fastweb Mobile. Come già annunciato nelle scorse settimane dall’operatore, infatti, dal 1° novembre scattano i nuovi aumenti che riguarderanno alcuni clienti di telefonia mobile che hanno ricevuto la relativa comunicazione in passato. Gli aumenti variano in base alla tariffa attivata dall’utente e sono compresi nel range che va da 0,05 euro al mese a ben 3 euro al mese in più rispetto all’attuale costo dell’offerta.

Da notare che l’aumento annunciato da Fastweb non si accompagna ad alcuna modifica dei bonus inclusi nella propria offerta. La rimodulazione è, quindi, solo un rincaro frutto della modifica unilaterale del contratto voluta dal provider che ha giustificato tale modifica sottolineando la volontà di “continuare ad offrire un servizio eccellente” e puntando il dito contro “il recente aumento dei costi di energia e materie prime” come una delle principali cause della rimodulazione.

Per i clienti rimodulati c’è comunque la possibilità di cambiare operatore (oppure recedere dall’offerta con la disattivazione della SIM) senza costi di alcun tipo entro il prossimo 15 di gennaio. Per completare il recesso senza costi è possibile inviare una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) oppure una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali.

C’è anche la possibilità di esercitare il diritto di recesso recandosi in un negozio Fastweb oppure contattando il Servizio Clienti Fastweb oppure presentando apposita richiesta tramite l’area clienti del sito Fastweb. I clienti che hanno pagamenti rateali in corso potranno decidere se proseguire con la rateizzazione oppure saldare le rate residue in un’unica soluzione (sempre senza alcuna penale, in entrambi i casi).

Gli aumenti effettivi entreranno in vigore dal primo rinnovo successivo al 1° novembre per tutti i clienti che hanno ricevuto un’apposita comunicazione da parte dell’operatore. Da notare che in questa sezione del sito Fastweb è possibile recuperare l’elenco delle offerte rimodulate e i relativi rincari previsti da Fastweb. Nel corso delle prossime settimane, inoltre, non è escluso che l’operatore possa annunciare ulteriori rincari per i suoi clienti. Maggiori dettagli, nel caso, arriveranno a breve.

