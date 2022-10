Samsung Galaxy Tab A8 è in offerta su Amazon a un prezzo da tenere in considerazione se state cercando un nuovo tablet Android. Il dispositivo viene proposto in sconto al minimo storico in versione Wi-Fi e nella colorazione argento.

Samsung Galaxy Tab A8 in offerta su Amazon al minimo storico

Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet Android presentato a metà dicembre 2021 e lanciato sul mercato italiano verso la fine dello stesso mese al prezzo consigliato di 249 euro. La gamma A, esattamente come per gli smartphone del produttore, include prodotti di fascia media o medio-bassa, dalle specifiche meno importanti rispetto alla gamma S, ma anche dal prezzo decisamente più interessante, soprattutto con lo sconto di oggi.

Galaxy Tab A8 offre un ampio display 16:10 TFT da 10,5 pollici a risoluzione Full-HD+ (1920 x 1200 pixel) e un SoC Unisoc T618 octa core con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (in questa versione in promozione). Non è solitamente la caratteristica più importante per un tablet, ma il comparto fotografico vede un sensore da 8 MP con autofocus e uno per selfie e videochiamate da 5 MP. A bordo ci sono poi connettività Wi-Fi 5 (c’è anche una versione 4G), Bluetooth 5.0, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e, ovviamente, porta USB Type-C. La batteria è da 7040 mAh, con ricarica (non troppo) rapida da 15 W.

Il tablet è stato lanciato con una One UI 3 basata su Android 11, ma è stato aggiornato qualche settimana fa ad Android 12 con One UI 4.0, con un po’ di Material You, i temi dinamici con tavolozza colori e diverse altre novità. Grazie alla tabella di marcia rilasciata da Samsung, sappiamo che riceverà anche Android 13 e la One UI 5 entro il mese di gennaio 2023.

Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile in offerta su Amazon nella versione Wi-Fi 4-64 GB con colorazione argento al prezzo di 179,99 euro. Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui sotto. Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata.

Acquista Samsung Galaxy Tab A8 in offerta Amazon

