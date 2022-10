Manca ancora qualche settimana a Natale ma sono molte le persone che stanno già cercando qualche occasione per fare regali per se stessi o per amici e parenti. Le offerte disponibili sono molte e oggi vogliamo segnalarvene alcune, attive sullo store online Hekka, che vi permettono di avere ottimi risparmi con alcuni codici sconto esclusivi.

I prezzi indicati sono ottenibili applicando il coupon indicato in ciascuna offerta, e includono IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati al momento dell’arrivo della merce in Europa, evitando così qualsiasi spiacevole sorpresa.

Blackview Tab 15

Con la ripresa della scuola torna a crescere l’interesse per i tablet, strumenti sempre più utili per eseguire ricerche, consultare i testi online e accedere ai contenuti multimediali dei vari libri di testo. Ovviamente è possibile utilizzarli anche per leggere libri, giocare o guardare le proprie serie TV preferite, così come lavorare sui documenti iniziati in ufficio.

Blackview Tab 15 è Una soluzione decisamente valida, in virtù di una scheda tecnica di buon livello e un prezzo di vendita particolarmente interessante, di poco superiore ai 150 euro. È dotato di uno schermo FullHD+ (1200 x q920 pixel) da 10,5 pollici e di un’ottima batteria da 8.280 mAh (con ricarica rapida a 18 watt) che garantisce una grande autonomia.

Il tablet Blackview è dotato di un chipset Unisoc T610 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di espanderlo con microSD fino a 1 TB, e soprattutto Android 12. Ottima la connettività, che include Bluetooth e WiFi ma soprattutto il supporto alle reti 4G, così da poter utilizzare il tablet anche in mobilità. Sono presenti una fotocamera posteriore da 13 megapixel per qualche scatto veloce e una frontale da 8 megapixel, molto comoda per le video chiamate.

Da segnalare il supporto a Widevine L1, così da poter fruire dei contenuti in alta definizione trasmessi dai principali servizi di streaming come Netflix, Disney+ e simili. Per godere al meglio dei contenuti multimediali sono presenti ben 4 speaker stereo, capaci di offrire un’esperienza immersiva di qualità.

Potete acquistare Blackview Tab 15 su Hekka al prezzo di 159,17 euro utilizzando il codice HKTAB15.

HONOR 70 5G

Dopo la separazione da Huawei e l’acquisto da parte di un gruppo di investitori cinesi, HONOR ha ripreso a correre e con HONOR 70 è tornata ad aggredire la fascia media del mercato. Si tratta di uno smartphone dotato di schermo OLED FullHD+ da 6,67 pollici, Snapdragon 778G con 8 GB di RAM e 256 GB, così da garantire prestazioni di buon livello.

La fotocamera posteriore è dotata di tre sensori, principale da 54 megapixel, ultra grandangolare da 50 megapixel e un sensore ausiliario da 2 megapixel, mentre nella parte frontale, con una soluzione punch hole, è presente un sensore da 32 megapixel. La batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida a 66 watt, il supporto alle reti 5G, il sistema NFC e la presenza di Android 12 (con interfaccia Magic UI 6.1) completano una dotazione davvero niente male.

HONOR 70 5G può essere vostro su Hekka al prezzo di 422,78 euro con il codice sconto HKHONOR70.

HONOR Band 6

Restiamo sul brand HONOR per segnalarvi l’ottima smartband HONOR Band 6, con schermo AMOLED da 1,47 pollici e una dotazione di sensori davvero ricca. Oltre alla misurazione del battito cardiaco è in grado di indicare la quantità di ossigeno nel sangue (SpO2), il livello di stress e la qualità del sonno.

Non mancano le funzioni di fitness tracking, come i passi percorsi e le calorie consumate, il tracciamento di dieci diverse attività sportive, con riconoscimento automatico degli allenamenti, e molto altro. L’autonomia raggiunge i 14 giorni e grazie alla ricarica rapida è possibile avere 3 giorni di autonomia con una carica di appena 10 minuti.

Potete acquistarlo, in una delle tre colorazioni disponibili su Hekka, a 28,64 euro con il codice HKBAND6.

Beelink SER3

Chiudiamo con Beelink SER3, un mini PC dalla scheda tecnica particolarmente interessante, perfetto per chi vuole un dispositivo dall’ingombro ridotto ma non vuole affrontare la spesa di modelli più costosi come un Mac Mini di Apple. Il PC, che misura appena 16,8 x 12 x 3,9 centimetri, dispone di una CPU AMD Ryzen 7 7350 con 16 GB di RAM e SSD M.2 2280 NVMe da 500 GB, con slot aggiuntivo per installare un HDD/SDD SATA 3.

La connettività è completa e include supporto al WiFi 802/11 ac, Bluetooth 5.1 e Giga Ethernet, 2 connettori HDMI, 4 porte USB 3, lettore di impronte digitali per accedere in sicurezza al PC, presa cuffie, porta USB-C e microfono. Il sistema operativo installato è Windows 10 Pro, con la possibilità di installare anche Windows 11 se preferito.

È presente anche una staffa per montare il mini PC sul retro di un monitor, così da ridurre ulteriormente gli ingombri sulla scrivania. Potete acquistare Beelink SER3 su Hekka al prezzo di 370,43 euro utilizzando il codice HEKKASER3.

Informazione Pubblicitaria