Le app per personalizzare il proprio smartphone Android non mancano di certo. Spesso, però, si tratta di app limitate o piene di pubblicità con un’esperienza d’uso non certo straordinaria. Il Google Play Store, in queste ultime ore, registra l’arrivo della nuova app Dynamic Wallpaper. Si tratta di un’app pubblicata dallo sviluppatore Rushikesh Kamewar, noto per aver realizzato già diverse ottime app per Android dedicate alla personalizzazione dello smartphone. Grazie a Dynamic Wallpaper è possibile personalizzare lo smartphone, con ottimi risultati ed in modo gratuito. Ecco tutti i dettagli sull’applicazione in questione che consente di cambiare dinamicamente gli sfondi:

Dynamic Wallpaper è l’applicazione giusta per personalizzare lo smartphone

Dynamic Wallpaper è un’app gratuita e priva di pubblicità che può essere scaricata dal Google Play Store. L’applicazione per smartphone Android consente all’utente di scegliere tra varie opzioni per personalizzare lo sfondo del proprio smartphone che si aggiornerà in modo dinamico. L’utente può scegliere tra 17 trii di wallpaper quello più idoneo alle proprie preferenze e al proprio smartphone.

L‘aggiornamento dinamico del wallpaper dello smartphone seguirà l’andamento della batteria. Uno sfondo sarà attivato quando lo smartphone presenta una buona carica della batteria mentre un altro sarà visualizzato quando la batteria si sta per esaurire (l’attivazione di questa seconda opzione è legata all’attivazione della modalità di risparmio energetico sul proprio dispositivo).

Il terzo sfondo del gruppo selezionato, invece, verrà impostato tutte le volte in cui lo smartphone è sotto carica. In questo modo, lo sfondo si adeguerà a tre diversi stati della batteria (quasi scarica, normale e in carica) in modo dinamico dado un tocco di personalità (e personalizzazione) in più al proprio smartphone. Come sottolineato in precedenza, l’utente è libero di scegliere tra diversi design in modo da individuare il trio di sfondi migliore.

Da notare che Dynamic Wallpaper incide in misura minima sulla batteria, limitandosi ad un piccolo processo in background che modifica lo sfondo quando cambiano le condizioni della batteria. Si tratta, quindi, di un’opzione interessante per personalizzare il proprio smartphone senza andare a pesare sulla sua autonomia. La personalizzazione è anche poco invasiva vista l’assenza di pubblicità e un peso davvero minimo (appena 38 MB).

Lo sviluppatore dell’app ha anticipato, inoltre, interessanti novità in arrivo per il prossimo futuro. Con uno dei prossimi aggiornamenti, infatti, Dynamic Wallpaper sarà ancora più personalizzabile. Per gli utenti, infatti, ci sarà la possibilità di creare il proprio trio di immagini in modo da rendere ancora più “personale” la personalizzazione dello smartphone, senza dover per forza optare per una delle 17 opzioni disponibili (in arrivo, probabilmente, ci sono ulteriori tris di immagini).

Dynamic Wallpaper è, quindi, un’app davvero particolare e interessante. Raramente sul Play Store si trovano applicazioni così ben fatte e così poco invasive, per quanto riguarda pubblicità ed accesso ai dati dell’utente e ai permessi. L’applicazione può essere scaricata gratuitamente direttamente dal Google Play Store. L’app è appena arriva sullo store e ha da poco superato i 1.000 download. Si tratta, quindi, di una delle ultime novità dello store. Se state cercando un modo per personalizzare lo smartphone, quindi, potete dare un’opportunità a quest’interessante applicazione.

>> Scarica Dynamic Wallpaper dal Play Store <<