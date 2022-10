Si chiama METAVERTU ed è un nuovo smartphone di Vertu, brand che si occupa di dispositivi di lusso e che anche per il suo nuovo modello non ha badato a spese.

METAVERTU si caratterizza per alcune chicche che non hanno paragoni sul mercato mobile, come ad esempio la disponibilità di un comparto memorie da record: chi deciderà di acquistarlo, infatti, potrà contare su 18 GB di RAM e 1 TB di storage.

Le principali caratteristiche di METAVERTU

Il nuovo smartphone di VERTU viene presentato come il primo dispositivo Web3 e può contare su una scheda tecnica da primo della classe, a partire da un display AMOLED con refresh rate a 144 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 18 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione (che arriva a 10 TB se viene utilizzato come telefono Web3).

Ed ancora, METAVERTU può contare su un sensore fotografico principale Sony IMX787 e su un teleobiettivo, una batteria da 4.600 mAh (che può essere completamente ricaricata in appena 20 minuti), un chip A5 per la sicurezza con tecnologia SE+TEE, sensori anti-intrusione e altre funzioni di sicurezza secondo gli standard delle principali istituzioni finanziarie internazionali.

Il nuovo smartphone di Vertu può vantare software e hardware proprietari per un’esperienza utente sicura e, grazie ad un apposito pulsante, consente agli utenti la migrazione senza interruzioni dai sistemi operativi Web 2.0 a Web 3.0 (ove il telefono dispone di contenuti esclusivi per gli acquisti di beni e servizi).

Prezzi e disponibilità del nuovo smartphone di Vertu

Veniamo quindi alla nota dolente, ossia il prezzo: METAVERTU è un telefono di lusso e sarà disponibile in sei finiture, da quelle entry level in fibre di carbonio (vendute a partire da 3361 euro) a quella in pelle di coccodrillo (che costerà fino a 41.637 euro).

L’esordio sul mercato di METAVERTU è fissato per il 3 novembre 2022 e lo smartphone sarà disponibile a livello globale.

