Google non si ferma mai, dopo aver visto qualche giorno fa le ultime novità dell’app Messaggi e la nuova icona dedicata, oggi diamo uno sguardo ad una nuova funzione in test per Messaggi, ma anche ad una novità in arrivo per Google Chat.

Google sta testando dei nuovi indicatori per lo stato di consegna e lettura in Messaggi

Attualmente Google Messaggi prevede un’indicazione scritta per avvisare l’utente sulla consegna ed eventuale lettura di un messaggio inviato, l’azienda sta però testando un metodo alternativo basato sui segni di spunta, già noti agli utenti poiché implementati in diverse applicazioni di messaggistica. L’utilizzo dei segni di spunta da parte di Google però è leggermente diverso, sia dalle altre applicazioni, sia per quanto riguarda le chat singole o di gruppo.

Come potete notare dalle immagini in galleria, la funzione attualmente in fase di test prevede:

Nelle chat singole

1 segno di spunta -> messaggio inviato

2 segni di spunta -> messaggio consegnato

2 segni di spunta colorati -> messaggio letto

Nelle chat di gruppo

1 segno di spunta -> messaggio inviato

2 segni di spunta -> messaggio consegnato

“Visto da” o “Letto da tutti” per indicare quali utenti hanno letto il messaggio

Bisogna ammettere che il nuovo sistema pensato da Google non è molto intuitivo, soprattutto in considerazione del fatto che gli utenti sono sì già abituati ai segni di spunta, ma implementati in maniera leggermente diversa in molte altre applicazioni; ad ogni modo per il momento non è chiaro se questa nuova funzione verrà rilasciata per tutti gli utenti o meno.

Su Google Chat sono in arrivo le emoji personalizzate

Attraverso un post sul blog ufficiale di Workspace, l’azienda ha annunciato l’introduzione della possibilità di creare ed utilizzare emoji personalizzate in Google Chat, a breve dunque tutti i membri di un’organizzazione avranno la possibilità di visualizzare ed utilizzare le emoji create dai colleghi nei messaggi e nelle reazioni delle chat.

Gli amministratori avranno la possibilità, prima che la funzione venga messa a disposizione degli utenti finali, di definire delle linee guida organizzative aziendali, designando dei gestori di emoji che potranno sfogliare ed eventualmente eliminare le creazioni ritenute non appropriate.

Gli utenti finali invece, qualora la loro organizzazione abbia abilitato tale funzione, potranno creare emoji personalizzate accedendo alla versione web di Chat o Gmail, utilizzando il tasto Crea nella sezione delle faccine.

Per quel che concerne le tempistiche di rilascio, gli amministratori hanno iniziato a visualizzare la funzione nella giornata di ieri, ma il rilascio è comunque graduale e potrebbe richiedere fino a 15 giorni; per gli utenti finali invece il rilascio partirà nel mese di novembre, sempre con una diffusione graduale.

La nuova funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti di Google Workspace, nonché per i clienti precedenti di G Suite Basic e Business, ma non per gli utenti con account Google personali.

