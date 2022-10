Negli ultimi tempi, Motorola ha iniziato a muoversi con rinnovata ambizione sul mercato degli smartphone Android e dopo aver recentemente puntato sui numeri con Motorola Edge 30 Ultra e sull’innovazione tecnica (scrollandosi un po’ di dosso l’ormai insufficiente operazione nostalgia) con Motorola RAZR 2022, ha appena fornito le prime conferme ufficiali sul futuro Moto X40. Lo stesso smartphone è da poco spuntato anche nel database del TENAA, da cui arrivano le prime immagini dettagliate.

Motorola conferma: Moto X40 avrà prestazioni da top assoluto

L’improvviso infittirsi dei teaser ufficiali e delle indiscrezioni sembra suggerire che la presentazione di Moto X40 — che nei mesi a venire potrebbe calcare la scena internazionale con il nome Edge 40 Pro — non sia poi così lontana, anzi. Prima di parlare delle subitanee apparizioni di questo smartphone inedito nei database di importanti enti di certificazione, però, è meglio dedicare la giusta attenzione alle informazioni di fatto già ufficializzate dalla casa alata.

Chen Jin, general manager del China Mobile Phone Business Department di Lenovo, ha appena parlato di Moto X40 sulla piattaforma Weibo, regalandoci due dati tecnici di un certo peso: come si può leggere nello screenshot riportato di seguito, il nuovo modello di punta di Motorola sarà equipaggiato con una Mobile Platform da autentico flagship, alla quale verranno abbinate memorie di ultima generazione, perlomeno per quanto attiene alla RAM. Nello specifico, la piattaforma in questione viene identificata con lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che il chipmaker californiano dovrebbe presentare ufficialmente a stretto giro (probabilmente in due versioni). A dare man forte al nuovo SoC di riferimento del mondo Android ci saranno memorie RAM di tipo LPDDR5X.

Tanto per avere un riferimento nel recente passato, il predecessore del modello in discorso, il Moto Edge X30, era stato annunciato a dicembre 2021 ed era stato il primo smartphone ufficialmente lanciato con il primo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1; insomma, il solido rapporto tra Qualcomm e Motorola porta a pensare che la storia sia in procinto di ripetersi.

Motorola Moto X40: prime immagini dal TENAA

In attesa di capire quando il nuovo Motorola verrà annunciato ufficialmente — vista l’anticipazione di cui sopra, la prima mossa spetta a Qualcomm —, altre informazioni interessanti arrivano dal TENAA: Moto X40, che dalla Cina riferiscono essere già stato certificato dall’ente 3C, ha fatto la sua comparsa (fonte) nel database di un altro importante ente di certificazione, che gli ha dato il consueto via libera e ci ha offerto le prime immagini del dispositivo.

Come potete vedere di seguito, Motorola Moto X40 sarà uno smartphone dal design moderno e dallo stile simile agli attuali modelli della gamma Edge. Nella parte anteriore si può notare la presenza di un foro centrale per la fotocamera anteriore, che rappresenterà il consueto punto di interruzione del display OLED curvo lungo tutti i bordi. Sul retro, invece, il comparto fotografico è inserito in un modulo di forma quadrata non dissimile da quello visto sugli ultimi modelli del brand. Sebbene sia troppo presto per dirlo, anche la lavorazione della cover posteriore sembra in linea con il più recente stile Motorola.

Allo stato attuale, si conosce molto poco della scheda tecnica di Moto X40, che si vocifera disporre di un display OLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 165 Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’immagine mostra tre fotocamere posteriori: la principale dovrebbe essere da 50 MP, affiancata da una telephoto da 12 MP e da un’ulteriore 50 MP per scatti ultra-grandangolari e macro. Potrebbero arrivare due varianti con 8 e 12 GB di RAM e la ricarica rapida dovrebbe raggiungere i 68 W. Visto che parliamo di un modello futuro, è plausibile il suo lancio con Android 13 out-of-the-box.

