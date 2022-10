Continuiamo a occuparci di Android 13 QPR1 Beta 3, nuova versione del sistema operativo mobile di Google rilasciata nei giorni scorsi dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View.

Abbiamo già avuto modo di scoprire gran parte delle novità introdotte ma la community che ruota attorno all’OS mobile di Google continua ad analizzare il nuovo codice alla ricerca di funzionalità appena introdotte.

E tra i più impegnati in questo lavoro c’è senza dubbio Mishaal Rahman, il quale per esempio ha scoperto che la funzionalità Clear Calling, introdotta nei modelli della serie Google Pixel 7 con Android 13 QPR1 Beta 3, non al momento non è supportata da Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, in quanto tali device non possono contare sulla necessaria libreria.

Ma Rahman ha scoperto una cosa ancora più interessante: si tratta di un nuovo tasto con l’icona di matita che appare nella taskbar sui dispositivi Google Pixel e che, una volta che viene selezionato, avvia la modalità disegno di Google Keep.

Pare che il team di Google stia sperimentando di lanciarla come una bolla o una finestra mobile.

There’s a new button that can appear on the taskbar in Android 13 QPR1 Beta 3 on Pixel devices. When you tap the pencil icon, Google Keep’s drawing mode is opened (Google’s experimenting with launching it as a bubble and floating window).

This is likely for the Pixel Tablet. pic.twitter.com/1qLeNvZGGd

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 21, 2022