Altro giorno, altri aggiornamenti per diversi dispositivi Android: questa volta tocca a Samsung Galaxy Z Fold4, che avanza nel programma beta ed è il primo a ricevere le patch di sicurezza di novembre 2022, a Samsung Galaxy A50, alle serie Samsung Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S7, a Nothing Phone (1), a Microsoft Surface Duo e a Surface Duo 2. Andiamo a scoprire tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4 è tra i modelli nominati dal produttore nella sua roadmap, e dovrebbe ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 13 e One UI 5 durante il mese di novembre. Proprio per questo prosegue la fase beta con il firmware ZVJF, dal peso di poco più di 700 MB: si tratta della seconda beta per il pieghevole, che insieme ai Galaxy S21 (persino più avanti nel programma di test) dovrebbe essere tra i primi ad accogliere la release stabile.

L’update risolve i problemi con la funzione Wi-Fi Protetto, le icone della home e la barra di navigazione. Corrette anche le criticità riguardanti le routine Bixby, le app utilizzate di recente nella barra delle applicazioni, la fotocamera e non solo. In più sono state integrate le patch di sicurezza di novembre 2022: si tratta del primo dispositivo a riceverle, e Samsung (così come Google) non ha ancora fornito indicazioni dettagliate sulle vulnerabilità corrette.

È probabile che lo smartphone possa ricevere le più recenti patch sul canale stabile insieme ad Android 13. Continuate a seguirci perché ci ritorneremo sicuramente.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A50, Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, Galaxy Tab S7 e S7+

Samsung sta aggiornando anche Samsung Galaxy A50 e i tablet Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+. Lo smartphone sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di ottobre 2022 a partire dagli Stati Uniti con il firmware A505USQSKDVJ1. Uscito nel 2019 con Android 9 Pie, il dispositivo si è fermato ad Android 11 e dunque non riceverà Android 13. Sono comunque previsti update di sicurezza trimestrali.

Aggiornamenti simili per Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, Galaxy Tab S7 e S7+. I tablet stanno ricevendo le patch di sicurezza di ottobre 2022 con i firmware XXS2AVJ2 (S8 e S8+), XXS2AVJ4 (S8 Ultra) e XXS2CVJ2 (S7): per la gamma più recente viene richiesto un download di circa 320 MB, mentre per i Tab S7 ci sono 260 MB da scaricare. Per il momento la distribuzione riguarda i modelli Wi-Fi, ma si aggiungeranno presto anche quelli LTE e 5G.

Tutti e cinque i tablet riceveranno l’aggiornamento ad Android 13 con la One UI 5: secondo quanto riferito da Samsung dovrebbe arrivare entro novembre 2022.

Novità aggiornamento Nothing Phone (1)

Torniamo agli smartphone con Nothing Phone (1), che sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento a Nothing OS 1.1.6 a partire dall’India. Con questo nuovo firmware, il sesto in circa tre mesi, il produttore integra il supporto a Google AR Core, le patch di sicurezza di settembre 2022 e alcuni miglioramenti: gli utenti possono registrare video più nitidi e stabili con un indicatore luminoso sempre acceso per impostazione predefinita; inoltre è stata aumentata la luminosità massima durante la visualizzazione di contenuti HDR, è stato ottimizzato il launcher (ora più fluido) e sono stati integrati altri perfezionamenti generali.

L’aggiornamento ha un peso di 62 MB ed è in distribuzione via OTA.

Novità aggiornamenti Microsoft Surface Duo e Surface Duo 2

Aggiornamenti anche per Microsoft, che sta rilasciando Android 12L per Surface Duo e Surface Duo 2. Si tratta, come abbiamo visto, di una versione del robottino specificatamente pensata per i dispositivi con grandi display. Il produttore ha dichiarato che l’update svilupperà una connessione più avanzata con i PC dotati di Windows 11.

Ora sono disponibili icone, colori e controlli dell’interfaccia utente unificati, così come nuovi Quick Settings e impostazioni di sistema. Sono stati integrati anche quattro sfondi aggiuntivi che si allineano a quelli di Windows. Visto che si passa direttamente da Android 11 ad Android 12L, abbiamo gli indicatori di utilizzo di microfono e fotocamera, la Privacy Dashboard e qualche altro miglioramento (per quanto riguarda l’Accessibilità e non solo). È disponibile pure un nuovo widget Foto di OneDrive.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy A50, Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, Galaxy Tab S7, S7+, Nothing Phone (1), Microsoft Surface Duo e Surface Duo 2

Per aggiornare Samsung Galaxy A50, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per ricevere la seconda One UI 5 beta su Galaxy Z Fold4 dovete essere iscritti al programma di test, che purtroppo non è disponibile in Italia: se ci seguite da uno dei Paesi aderenti, una volta fatta richiesta tramite Samsung Members potete scaricare le versioni beta seguendo lo stesso percorso qui sopra.

Per aggiornare Nothing Phone (1) via OTA potete seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Infine, per cercare nuovi aggiornamenti su Microsoft Surface Duo e Surface Duo 2 potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento del sistema > Controlla aggiornamenti“. In caso di esito negativo potete ritentare tra qualche ora o giorno.

