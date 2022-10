Di tanto in tanto ci capita di occuparci dei pericoli che le applicazioni Android possono nascondere per gli utenti e nelle scorse ore il team di McAfee ha lanciato un nuovo grido di allarme relativo ai rischi che arrivano dai criminali informatici.

In particolare, il team di McAfee ricorda che sempre più di frequente negli ultimi tempi molti malware per dispositivi mobile si sono mascherati da strumento o utilità per andare ad eseguire automaticamente degli annunci in background.

Un nuovo malware Android scoperto da McAfee

Stando a quanto viene riportato, di recente il McAfee Mobile Research Team ha identificato un nuovo malware Clicker che è riuscito a farsi strada nel Google Play Store, infettando almeno 16 applicazioni Android, alcune anche piuttosto popolari: pare, infatti, che nel complesso siano state scaricate circa 20 milioni di volte e, pertanto, la platea di potenziali vittime è piuttosto ampia.

I ricercatori di McAfee hanno subito comunicato al team di Google la loro scoperta e tutte le applicazioni incriminate sono già state rimosse dal Google Play Store.

McAfee precisa che gli utenti sono anche protetti dal sistema sviluppato dal colosso di Mountain View (ossia Google Play Protect), che è in grado di bloccare queste app pericolose.

A seguire i dati delle app individuate da McAfee (SHA256 – Package name – Nome – Download):

a84d51b9d7ae675c38e260b293498db071b1dfb08400b4f65ae51bcda94b253e – com.hantor.CozyCamera – High-Speed Camera – 10.000.000+

– 10.000.000+ 00c0164d787db2ad6ff4eeebbc0752fcd773e7bf016ea74886da3eeceaefcf76 – com.james.SmartTaskManager – Smart Task Manager – 5.000.000+

– 5.000.000+ b675404c7e835febe7c6c703b238fb23d67e9bd0df1af0d6d2ff5ddf35923fb3 – kr.caramel.flash_plus – Flashlight+ – 1.000.000+

– 1.000.000+ 65794d45aa5c486029593a2d12580746582b47f0725f2f002f0f9c4fd1faf92c – com.smh.memocalendar – 달력메모장 – 1.000.000+

– 1.000.000+ 82723816760f762b18179f3c500c70f210bbad712b0a6dfbfba8d0d77753db8d – com.joysoft.wordBook – K-Dictionary – 1.000.000+

– 1.000.000+ b252f742b8b7ba2fa7a7aa78206271747bcf046817a553e82bd999dc580beabb – com.kmshack.BusanBus – BusanBus – 1.000.000+

– 1.000.000+ a2447364d1338b73a6272ba8028e2524a8f54897ad5495521e4fab9c0fd4df6d – com.candlencom.candleprotest – Flashlight+ – 500.000+

– 500.000+ a3f484c7aad0c49e50f52d24d3456298e01cd51595c693e0545a7c6c42e460a6 – com.movinapp.quicknote – Quick Note – 500.000+

– 500.000+ a8a744c6aa9443bd5e00f81a504efad3b76841bbb33c40933c2d72423d5da19c – com.smartwho.SmartCurrencyConverter – Currency Converter – 500.000+

– 500.000+ 809752e24aa08f74fce52368c05b082fe2198a291b4c765669b2266105a33c94 – com.joysoft.barcode – Joycode – 100.000+

– 100.000+ 262ad45c077902d603d88d3f6a44fced9905df501e529adc8f57a1358b454040 – com.joysoft.ezdica – EzDica – 100.000+

– 100.000+ 1caf0f6ca01dd36ba44c9e53879238cb46ebb525cb91f7e6c34275c4490b86d7 – com.schedulezero.instapp – Instagram Profile Downloader – 100.000+

– 100.000+ 78351c605cfd02e1e5066834755d5a57505ce69ca7d5a1995db5f7d5e47c9da1 – com.meek.tingboard – Ez Notes – 100.000+

– 100.000+ 4dd39479dd98124fd126d5abac9d0a751bd942b541b4df40cb70088c3f3d49f8 – com.candlencom.flashlite – 손전등 – 1.000+

– 1.000+ 309db11c2977988a1961f8a8dbfc892cf668d7a4c2b52d45d77862adbb1fd3eb – com.doubleline.calcul – 계산기 – 100+

– 100+ bf1d8ce2deda2e598ee808ded71c3b804704ab6262ab8e2f2e20e6c89c1b3143 – com.dev.imagevault – Flashlight+ – 100+

Se avete una o più di queste applicazioni installate, il consiglio è quello di rimuoverle immediatamente.

Per ulteriori informazioni sui rischi connessi a tale malware e sul suo funzionamento vi rimandiamo all’articolo pubblicato da McAfee (lo trovate seguendo questo link).